Pfalz -Handwerkliches Können sichert Zukunft Ausstellungseröffnung von Gesellenstücken im Wadgasser Hof

Pfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie breit das handwerkliche Können nach drei Ausbildungsjahren im Handwerk ist, zeigt die Ausstellung der Meisterschule für Handwerker in Kaiserslautern (MHK). Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Fachrichtungen stellen vom 10. Juni bis 29. Juni 2025 ihre Abschlussarbeiten aus im Wadgasser Hof in Kaiserslautern aus. Vergangenen Dienstag fand die feierliche Eröffnung statt.

„Jungen Menschen eine Perspektive bieten und Theorie mit Praxis verbinden – das ist unser Ziel“, so der Schulleiter Steffen Hemmer bei seiner Eröffnungsrede. Die Ausstellung beinhaltet Stücke von Maler und Lackierer, Goldschmiede, Steinbildhauer und Steinmetzer, Metallbauer sowie Tischler. Sie zeigt dabei auch den Slogan der Schule: „MHK zwischen Tradition und Innovation!“. So sind beispielsweise die Werke der Maler und Lackierer auf zwei Ebenen zu sehen. Sie beinhalten meist zusätzlich einen technischen Aspekt und binden LED-Lichter in ihr Stück mit ein.

„Die Arbeit am Gesellenstück war stressig, aber auch schön. Ich habe viel dabei gelernt und konnte meinen eigenen Stil entdecken“, erzählt die Tischlerin Maike Müller, die einen Vitrinen Schrank anfertigte. Unisono freuten sich die Schülerinnen und Schüler über die freie Entfaltungsmöglichkeit während der Arbeit am Werk, aber auch innerhalb der Ausbildung an der MHK. Die hohe Qualität, die fachliche Unterstützung sowie der gegenseitige Austausch seien ein großer Vorteil der Schule.



„Mit der Ausstellung zeigen wir die Arbeiten unserer Schülerinnen und Schüler einer breiten Öffentlichkeit“, so Hemmer weiter. Gezeigt werden Schmuckarbeiten, Möbelstücke, Steinplastiken und gestaltete Konstruktionen aus Stahl. „Ich danke der Stadt Kaiserslautern und dem Stadtmuseum für die Möglichkeit uns zu präsentieren, aber auch den Kolleginnen und Kollegen. Meine besten Glückwünsche gehen an die Schülerinnen und Schüler, die mit Bravour ihr Gelerntes umgesetzt haben. Auf Ihrem weiteren Weg möchte ich Ihnen eins mitgeben: Lebenslanges Lernen ist der Schlüssel zum Erfolg!“

Die Ausstellung ist mittwochs bis freitags von 10:00 bis 17:00 Uhr und am Wochenende von 11:00 bis 18:00 Uhr zu sehen in der Steinstraße 55.

Quelle: Bezirksverband Pfalz