Mannheim – NACHTRAG – PKW Brand im Stadtteil Schönau

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Wie bereits berichtet kam es am heutigen Samstag gegen 20:45 Uhr zu einem Brand eines Fahrzeuges in der Pillauer Straße in Mannheim. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge oder in der Nähe befindliches Buschwerk verhindert werden. Das Fahrzeug, ein Mercedes Benz, brannte im Inneren vollständig aus, an dem Fahrzeug entstand dadurch ein Totalschaden. Es musste im Anschluss der Löschmaßnahmen durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen.

