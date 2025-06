Lachen-Speyerdorf – Jugendliche gestalten Zukunft – Ausbildung zu Jugendprojektleiter:innen startet erneut

Heppenheim / Südhessen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) – Am Donnerstag (12.06.) kam es gegen 13:00 Uhr im Bereich der Kreuzung Tiergartenstraße / In der Lahrbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein silberfarbener Mercedes fuhr hierbei auf ein an der Ampel stehendes Fahrzeug auf. Die geschädigte Person gab per Handzeichen dem Verursacher zu verstehen, dass man sich auf dem ... Mehr lesen »