Frankenthal – Sperrungen in Frankenthaler Straße und Georg-Metz-Straße

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – In den kommenden Wochen kommt es zu Sperrungen in der Frankenthaler Straße

und in der Georg-Metz-Straße.

Aufgrund der Erneuerung eines Laternenmasts auf der K4 Brücke – Frankenthaler

Straße ist in der Zeit von Montag, 16. Juni bis Freitag, 20. Juni eine

Fahrbahnteilsperrung von Studernheim kommend in Richtung Frankenthal

notwendig. Die Auf- und Abfahrt zur B9 bleibt nutzbar. Die Vollsperrung des

Gehwegs wird nur in den Abend- und Nachtstunden errichtet.

Eine private Baumaßnahme mit Baukran ist der Grund für eine Gehweg- und

Fahrbahnvollsperrung in der Georg-Metz-Straße auf Höhe der Nr. 11 ab Montag, 16.

Juni. Die Einbahnstraßenregelung wird für die Dauer der Vollsperrung aufgehoben,

sodass Anlieger zu ihren Grundstücken gelangen können. Abgeschlossen sein sollen

die Arbeiten bis 14. Juli.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.

Mehr zu diesen und weiteren Sperrungen ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)