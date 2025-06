Weinheim – Klein-Lkw kollidiert mit Unterführung am Suezkanalweg – Fahrer verletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagvormittag gegen 10:30 Uhr missachtete ein 37 Jahre alter Fahrer eines Klein-Lkw die Höhenbeschränkung am Suezkanalweg und kollidierte mit der Unterführung der Bahnanlage. Hierbei wurde der Kastenaufbau an der Oberseite zur Fahrerkabine eingedrückt. Der Fahrer des Klein-Lkw erlitt durch den Unfall ein Schleudertrauma und wurde durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro und wurde derart beschädigt, dass dieses nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. An der Unterführung entstanden Schäden in Form von Kratzspuren. Ebenso wurde ein Verkehrsschild in Mitleidenschaft gezogen. Bis zur Begutachtung der Unterführung durch einen Statikers blieb diese für die Verkehrsteilnehmer bis zum heuteigen Vormittag gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim