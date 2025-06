Speyer – Globalen Klimaschutz lokal umsetzen – Veranstaltung am 26. Juni im Friedrich-Spee-Haus in Speyer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 26. Juni findet ab 19 Uhr im Friedrich-Spee-Haus (Edith-Stein-Platz 6, Speyer) ein Austausch zu Nachhaltigkeit und Globaler Gerechtigkeit statt. Unter dem Titel „Globalen Klimaschutz lokal umsetzen – Bericht von den UN-Klimaverhandlungen mit Erfolgsgeschichten und Austausch für das eigene, aktive Handeln“ laden Misereor, der Weltladen Speyer, Speyer Fairwandeln/Fair Trade Town sowie das Bistum Speyer, vertreten durch die Dompfarrei Pax Christi, die KDFB Pax Christi und die Katholische Erwachsenenbildung, gemeinsam ein. Mit dabei ist Madeleine Wörner, sie ist Referentin für Energiepolitik bei Misereor. So nimmt sie auch an den Weltklimakonferenzen (COP) teil und war im vergangenen November bei der COP29 in Baku/Aserbaidschan. Als Klimaaktivistin versuchte sie, auf dem Landweg anzureisen und auf dem Rückweg gar mit dem Rad im beginnenden europäischen Winter heim zu radeln. Dabei besuchte sie Klimaaktive an unterschiedlichsten Orten und konnte dabei ermutigende Begegnungen erleben. Nach Speyer kommt sie direkt von der Vorbereitungskonferenz für die nächste COP aus Bonn geradelt. Gemeinsam mit den Anwesenden und verschiedenen Speyerer Gruppen aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Fairer Handel und Frauenprojekte im Globalen Süden sucht sie nach sinnvollen Wegen in der Klimakrise und kann dabei von Erfolgsgeschichten aus dem Globalen Süden berichten. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, um Spenden wird gebeten. Sie findet im Rahmen des „Voll das Leben“-Festivals in Kallstadt statt – weitere Informationen dazu gibt es hier: https://www.misereor.de/voll-das-leben

Foto: Madeleine Wörner © Misereor