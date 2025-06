Sinsheim – Unfall zwischen mehreren Lkw – 2 NACHTRAG

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Heute Mittag, gegen 11.20 Uhr, kam es auf der BAB 6, in Höhe der TuR Kraichgau, in Fahrtrichtung Mannheim zu einem schweren Unfall mit mehreren Lkw. Ein 58-Jähriger Lkw-Führer fuhr nach dem derzeitigen Ermittlungsstand aus bislang unbekannten Gründen einem Stauende auf. Bei dem Unfallgeschehen wurden zwei weitere Lkw in Mitleidenschaft gezogen. Der 58-Jährige Lkw-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Für die Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn nach Mannheim voll gesperrt, wodurch sich ein Rückstau von bis zu ca. 22 km bildete. Ab 19.25 Uhr konnten zwei der drei Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben werden. Die Bergungsarbeiten des unfallverursachenden Lkw dauerten bis 21.30 Uhr an, wonach der Verkehr wieder uneingeschränkt fließen konnte. Der Sachschaden des Verkehrsunfall beläuft sich auf ca. 1.000.000 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim