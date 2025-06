Sinsheim – 58 jähriger stirbt nach Unfall in Freizeitbad

Sinsheim (ots) Am Mittwoch ereignete sich gegen 14:20 Uhr ein Unfall im Zusammenhang mit dem Saunabetrieb eines Freizeitbades in Sinsheim. Ein 55-Jähriger Mann befand sich auf einem Boot auf dem dortigen Thermensee und stürzte während dem Anlegevorgang zwischen die Anlegestelle und dem Boot. Durch den Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und war aufgrund dessen nicht mehr ansprechbar. In der Nähe befindliche Personen begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Diese wurden durch herbeigerufene Rettungskräfte fortgeführt. Im Anschluss wurde der 55-Jährige mit einem Hubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Der Verunglückte erlag am Folgetag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Fachdezernates der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

