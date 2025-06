Sandhausen- Timo Röttger wird Head of Scouting, Gerhard Kleppinger Scout

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Sandhausen stellt seinen sportlichen Bereich zur neuen Saison breiter und strukturierter auf.

Mit Timo Röttger als neuem Head of Scouting und Gerhard Kleppinger als Scout übernimmt ein erfahrenes Team die strategisch wichtigen

Aufgabenfelder Scouting und Kaderzusammenstellung.

„Mit der klaren Verteilung der Aufgaben stellen wir uns noch professioneller auf“,

sagt SVS-Präsident Jürgen Machmeier. „Wir legen bewusst den Fokus auf intensives Scouting und eine nachhaltige Entwicklung mit einer klaren Zuordnung der Aufgaben. Gerhard Kleppinger kennt den SVS in- und auswendig und wird in

seiner Rolle wertvolle Arbeit leisten.

Gleichzeitig gewinnen wir mit Timo Röttger

einen erfahrenen Fachmann, der neue Impulse im Scouting setzen kann.“

Röttger bringt Erfahrung und Netzwerk mit

Timo Röttger übernimmt beim SV Sandhausen ab sofort die Funktion des Head of Scouting. Der 39-Jährige war nach seiner aktiven Karriere, die ihn unter anderem zum SC Paderborn, Dynamo Dresden, RB Leipzig und Viktoria Köln führte, zunächst

als sportlicher Leiter und Chefscout in Köln tätig. Zuletzt arbeitete er als Chefscout

beim Halleschen FC.

„Ich danke dem Verein für das entgegengebrachte Vertrauen und bin hochmotiviert, meine Erfahrung in die Weiterentwicklung der Mannschaft und des

Vereins einzubringen“, erklärt Röttger. „Der SV Sandhausen hat enormes Potenzial – ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen können.“

Cheftrainer Olaf Janßen kennt Röttger noch aus gemeinsamer Zeit bei Viktoria Köln

und begrüßt die Verstärkung ausdrücklich: „Timo Röttger hat in Köln die Bereiche Scouting und Kaderplanung mit großem Erfolg verantwortet.

Unsere Zusammenarbeit war von Anfang an von Vertrauen geprägt – ich freue mich sehr,

dass wir diese erfolgreiche Kooperation nun in Sandhausen fortsetzen können.“

Gerhard Kleppinger wird Scout

Gerhard Kleppinger ist beim SVS eine bekannte und geschätzte Persönlichkeit. Der 67-Jährige war über viele Jahre hinweg in unterschiedlichen Funktionen am Hardtwald tätig – unter anderem als Co-Trainer, Cheftrainer, Interimstrainer und

Scout. In der vergangenen Saison wirkte er an der Kaderplanung mit und führte das Team als Interimstrainer zum Sieg im Badischen Landespokal, der die Teilnahme am DFB-Pokal sicherte. Ab sofort ist Kleppinger für den SVS als Scout im Einsatz

„Ich bedanke mich für das Vertrauen der Verantwortlichen und freue mich, wieder in

einer mir vertrauten Rolle mitwirken zu können“, so Kleppinger. „Meine Motivation ist riesig, den strategischen Aufbau der Mannschaft voranzutreiben und meine Erfahrung für den Erfolg des SVS einzusetzen.“

Quelle: SV Sandhausen