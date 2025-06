Rödersheim-Gronau – Lenkrad verrissen – mehrere PKW beschädigt

Rödersheim-Gronau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagnachmittag (12.06.25) gegen 16:30 Uhr befuhr eine 21-jährige Autofahrerin die Hauptstraße in Richtung Schulstraße. Als die 21-Jährige die Klimanlage bediente, riss Sie ihr Lenkrad nach links und stieß dort gegen einen geparkten PKW. Dieser schob zwei weitere Fahrzeuge aufeinander. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 25.000 EUR. Das Fahrzeug der 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen an der Hand und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt