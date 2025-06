Ludwigshafen – Zigarettenautomat gesprengt – Hoher Sachschaden

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei bislang Unbekannte sprengten in der Nacht auf Freitag, 13.06.2025, gegen Mitternacht einen Zigarettenautomaten in der Forster Straße (Nähe Königsbacher Straße). Durch die Sprengung entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 15.000 Euro. Laut Zeugenaussagen flüchteten die Täter kurz nach der Sprengung in Richtung Marienkrankenhaus. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Da sich die Tür des Automaten durch die Explosion nicht vollständig öffnete, konnten die Täter lediglich eine geringe Menge Zigarettenschachteln entwenden. Haben Sie etwas beobachtet? Zum Beispiel zwei flüchtende Männer im Bereich Forster Straße und Maudacher Straße. Können Sie Angaben zu den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz