Ludwigshafen – Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Ludwigshafen / Metropolregion Rein-Neckar (ots) Am Donnerstag den 12.06.2025 kam es gegen 7:45 Uhr in der Bayreuther Straße zwischen zwei Fahrradfahrern zu einem Unfall, wodurch eine 63-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 17-jährige Unfallgegner blieb unverletzt. Zu dem Unfall kam es, als die 63-jährige Fahrradfahrerin nach links abbiegen wollte und hierbei mit dem gerade an ihr vorbeifahrenden 17-Jährigen zusammenstieß.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken