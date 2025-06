Ludwigshafen – Neuer SB-Standort der Sparkasse Vorderpfalz in Ludwigshafen-Ruchheim: Mehr Komfort an zentralem Einkaufsstandort

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sparkasse Vorderpfalz verlegt ihren Selbstbedienungs-Standort in Ludwigshafen-Ruchheim: Kundinnen und Kunden finden den neuen Geldautomaten der Sparkasse künftig beim Netto-Markt in der Maxdorfer Straße 35, 67071 Ludwigshafen. Der bisherige Standort in der Pfalzgartenstraße 34 schließt zum 13. Juni 2025.

An der neuen Adresse erwartet die Kundinnen und Kunden ein hochmoderner SB-Pavillon mit optimierter Zugänglichkeit. „Mit der neuen Örtlichkeit schaffen wir ein attraktiveres Umfeld für unsere Kundschaft“, erklärt Oliver Kolb, Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz. „Die Kombination aus Bankdienstleistungen und Einkaufsmöglichkeiten in direkter Nähe und mehr Parkplätzen ist ein Vorteil für unsere Kundinnen und Kunden.“

Mehr Komfort und bessere Erreichbarkeit

Durch die Verlegung in das stark frequentierte Umfeld profitieren Nutzerinnen und Nutzer von deutlich mehr Komfort: Neben zahlreichen Parkplätzen befinden sich am Standort ein Lebensmitteldiscounter sowie ein Bäcker – Wege lassen sich so effizient verbinden.

Moderner Pavillon in sprengrobuster Bauweise

Der neue SB-Pavillon ist der erste seiner Art, den die Sparkasse Vorderpfalz in Betrieb nimmt. Der Pavillon wurde in besonders sprengrobuster Bauweise errichtet und erfüllt damit höchste Sicherheitsanforderungen. Der neue Standort ist mit modernster Technik ausgestattet und ermöglicht Kundinnen und Kunden täglich eine bequeme Bargeldversorgung.

Digitale Services und persönliche Beratung weiterhin verfügbar

Unverändert steht das umfangreiche digitale Angebot der Sparkasse Vorderpfalz zur Verfügung: Über das Online-Banking, die Sparkassen-App oder telefonisch über das Kundendialogcenter (Telefon 0621 5992-0) lassen sich viele Bankgeschäfte bequem und sicher von zuhause oder unterwegs erledigen. Wer eine persönliche Beratung wünscht, findet diese weiterhin in den umliegenden Filialen sowie über digitale Beratungskanäle.

Mit der Inbetriebnahme des neuen SB-Pavillons setzt die Sparkasse Vorderpfalz ein klares Zeichen für eine moderne, sichere und kundennahe Infrastruktur in ihrem Geschäftsgebiet.

Bildunterschrift: v.l.n.r. Oliver Kolb, Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz, Dennis Schmidt, Ortsvorsteher Ludwigshafen-Ruchheim und Susanne Berendt, Geschäftsstellenleiterin der nahgelegenen Geschäftsstelle der Sparkasse Vorderpfalz in Maxdorf vor dem neuen SB-Pavillon beim Netto-Markt in Ludwigshafen-Ruchheim.

Foto: Klaus Venus

Quelle Sparkasse Vorderpfalz