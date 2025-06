Ludwigshafen – Lions Club Ludwigshafen Tor zur Pfalz spendet insgesamt 17.355 Euro an verschiedene Einrichtungen und Vereine und etabliert einen neuen Abitur-Preis in Ludwigshafen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Lions Club Ludwigshafen Tor zur Pfalz hat sein soziales Engagement in Ludwigshafen massiv aufgestockt und gleiche mehrere großzügige Spenden von insgesamt 17.355 Euro an verschiedene Einrichtungen und Vereine überreicht.

Diese Spenden sollen dazu beitragen, wichtige Projekte und Initiativen zu unterstützen, die das Wohl der Gemeinschaft primär in unserer Stadt fördern. Darüber hinaus hat der Club einen neuen Abiturpreis in Ludwigshafen mit großem Erfolg ins Leben gerufen.

Die Spendenempfänger sind unter anderem:

1. 5.000 EUR an den Förder- und Freundeskreis des Kinderheimes St. Annastift e.V. zur Finanzierung eines Ausflugs der Kinder in den Holiday-Park in Haßloch.

Die Übergabe der Spende erfolgte bereits am 10. Mai 2025 durch die Lions Mitglieder Thomas Traue, Klaus Dillinger und Dr. Jürgen Häbe an Herrn Janosch Armbrust, Bereichsleitung Jugendhilfe St. Annastift, der sich wahnsinnig für die Kinder freut, dass sie mit der großzügigen Spende einen unvergesslichen Tag mit vielen schönen Momenten im Holidaypark verbringen können.

2. 5.355 EUR an das Hospiz Elias zur Anschaffung eines dringend benötigten mobilen Ultraschallgeräts.

„Wir benötigen ein neues Ultraschallgerät, damit Patientinnen und Patienten mit Aszites (Bauchwasser) oder Pleuraerguss nicht wegen einer Punktion lange Zeit in der Ambulanz oder Notaufnahme eines Krankenhauses warten müssen. Das können wir mit Hilfe des Gerätes hier selbst schonend durchführen oder sogar bei unseren ambulanten Patientinnen und Patienten in deren Zuhause“, erklärt Hospizleiter Rolf Kieninger. Die Kosten belaufen sich auf 5.355 Euro, die durch die großzügige Spende des Lions Club Ludwigshafen Tor zur Pfalz vollständig gedeckt sind. „Der Eingriff selbst ist Routine, aber die Rahmenbedingungen und vor allem die Wartezeiten sind sehr belastend. Die Summe ermöglicht also eine deutliche Steigerung der Lebensqualität“, ergänzt der Hospizleiter.

Die Spendenübergabe erfolgte am 3. Juni 2025 durch Dr. Christian Börstler 1. Vizepräsident und Christoph Keimes amtierender Präsident des Lions Club Tor zur Pfalz an Irmgard Fleck, Prokuristin und Leiterin Finanzen der St. Dominikus Krankenhaus und Jugendhilfe gGmbH und Rolf Kieninger, Hospizleiter.

3. 5.000 EUR an den Förderverein des Kindergartens KTS-Süd für das Projekt Musik und Bewegung und das Projekt Vielfalt.

Das Ziel des Projekts Musik und Bewegung fördert die motorischen Fähigkeiten, sowie die Musikalität und den Zugang zur deutschen Sprache über Musik. Ebenfalls werden die sozialen Interaktionen einer multikulturellen Kita gefördert.

Bei der Projekt Vielfalt gelgeiten Fachkräfte der KTS Süd die Integration von Kindern und Familien mit Migrationshintergrund mittels zielgerichteter pädagogischer Aktivitäten. Für dieses Projekt müssen Bilderbücher und digitale Medien zum Thema Vielfalt und Mehrsprachigkeit angeschafft werden, sowie ein Rückzugsraum für die Kinder eingerichtet werden.

Die Spende an den Förderverein der KTS Süd wurde am 8. Mai 2025 getätigt und die Vorsitzende des Fördervereins, Christin Stock bedankte sich herzlich bei dem Lions Club Ludwigshafen Tor zur Pfalz und übersendete bereits einige Fotos, die die Kinder mit den neuen Büchern zeigen.

4. 2.000 EUR an den Verein LIFT, ein Projekt zur Förderung von Bildung indischer Mädchen.

LIFT fördert Mädchen in Indien durch Bildung und Ausbildung, da qualifizierte und selbstbewusste Frauen das effektivste Mittel gegen Armut sind. LIFT gibt jungen indischen Frauen über Bildung die Chance, einen selbstbestimmten Weg einzuschlagen.

Darüber hinaus geht der Lions Club Ludwigshafen Tor zur Pfalz auch im Bildungsbereich völlig neue Wege mit großem Erfolg:

Im Rahmen des neu ins Leben gerufenen LIONS-Abi-Preises 2025 und durch die Initiative von Lions Club Mitglied Wolfgang Vetter, wurden an fünf Ludwigshafener Gymnasien und drei Gesamtschulen Abiturientinnen und Abiturienten ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für ihre Schulgemeinschaft eingesetzt haben. Die Besonderheit: Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgte durch die Schülerschaft selbst, begleitet von selbst verfassten Laudationes.

Der Preis bestand aus Eintrittskarten für fünf kulturelle Highlights in Ludwigshafen:

• eine Theatervorstellung im Pfalzbau

• das Filmfestival auf der Parkinsel

• eine Ausstellung im Wilhelm-Hack-Museum

• ein Konzert der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

• ein Spiel der Eulen Ludwigshafen in der Handball-Bundesliga

Mit dieser Initiative möchte der Club nicht nur das Engagement junger Menschen würdigen, sondern auch einen Beitrag zur positiven Wahrnehmung der Stadt Ludwigshafen leisten. Projektleiter des LIONS-Abi-Preises war in diesem Jahr Wolfgang Vetter.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesen Spenden einen Beitrag zur Unterstützung wertvoller Projekte hauptsächlich in unserer Stadt Ludwigshafen leisten können“, sagte Christoph Keimes, derzeitiger Präsident des Lions Club Ludwigshafen Tor zur Pfalz. „Unser Ziel ist es, das Gemeinwohl zu fördern und vor allem Kinder in Not zu helfen. Wir sind stolz darauf, diese wichtigen Einrichtungen und Vereine unterstützen zu können.“

Quelle: Lions Club Ludwigshafen