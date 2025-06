Ludwigshafen – Einbruch in Wettbüro – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Mittwoch (11.06.2025) auf Donnerstag (12.06.2025) brachen Unbekannte in ein Wettbüro in der Prinzregentenstraße ein. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro. Haben Sie im genannten Zeitraum etwas beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.

Quelle. Polizeipräsidium Rheinpfalz