Ludwigshafen- BASF nimmt neue World-Scale-Anlage für Hexamethylendiamin in Chalampé, Frankreich, in Betrieb

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Erhöhung der HMD-Produktionskapazität von BASF auf 260.000 Tonnen

 Ausbau des Polyamid-Geschäfts durch Polyamid 6.6-Produktion in Freiburg

BASF hat die erfolgreiche Inbetriebnahme ihrer neuen World-Scale-Anlage für

Hexamethylendiamin (HMD) in Chalampé, Frankreich, bekanntgegeben, mit deren Bau im Jahr 2022 begonnen wurde. Mit der Anlage erhöht sich die jährliche HMD- Produktionskapazität von BASF auf 260.000 Tonnen.

„Diese Investition unterstreicht das starke Bekenntnis von BASF zur Chemieproduktion in Europa und unsere Entschlossenheit, das regionale

Wachstum zu fördern. Sie ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir unsere ‚Winning

Ways‘-Strategie in die Tat umsetzen, um langfristigen Wert für unser Unternehmen

zu schaffen und unsere zukünftige Wettbewerbsfähigkeit in einem volatilen

wirtschaftlichen Umfeld zu sichern“, sagt Dr. Stephan Kothrade, Mitglied des Vorstands von BASF.

Die Anlage ist ein wesentlicher Bestandteil der strategischen Ausrichtung von BASF in ihrem Polyamid (PA) 6.6-Geschäft in Europa. Neben der Inbetriebnahme der neuen HMD-Anlage befindet sich das Unternehmen in der finalen Phase der

Erweiterung der PA 6.6-Produktion in Freiburg.

„Der erfolgreiche Abschluss dieses Investitionsprojekts ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, der führende Anbieter für HMD und der bevorzugte

Partner für PA 6.6 in Europa zu sein“, sagt Dr. Ramkumar Dhruva, Leiter des Unternehmensbereichs Monomers bei BASF. „Mit der neuen HMD-

Produktionsanlage in Chalampé und der Erweiterung der PA 6.6-Polymerisation in Freiburg sind wir bestens aufgestellt, um unsere Kunden zuverlässig mit hochwertigen Produkten zu versorgen.“

Die wirtschaftliche und industrielle Plattform in der Region Elsass in Frankreich und die direkte Einbindung in den Hauptrohstoff Adiponitril (ADN) bieten ideale Voraussetzungen für die Produktion und Lieferung von HMD. Zusätzlich zu den

chemischen Produktionsanlagen betreibt BASF am Standort Chalampé ein hochmodernes Forschungs- und Entwicklungslabor sowie die entsprechende

Infrastruktur für die PA 6.6-Forschung.

HMD ist ein Vorprodukt für die Herstellung von hochwertigen PA 6.6-Polymeren und

Beschichtungsrohstoffen. Diese Produkte werden unter anderem in der Automobilindustrie und bei der Herstellung von hochwertigen Fasern verwendet.

Quelle: BASF SE