Landau – Sommerfest im Kunstverein Villa Streccius

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Sommerfest des Kunstvereins wurde 2024 nach vielen Jahren wiederbelebt und gefeiert wurde bis in den späten Abend hinein. Vielen hat es große Freude bereitet und so hat der Kunstverein der Villa Streccius sich für dieses Jahr wieder etwas besonderes einfallen lassen. Der neue Spirit und der frische Wind im Vorstand sollen weiter getragen werden und passend zum Motto des Kultursommers „Forever young“ würdigen wir die aktuelle Gruppenausstellung „Foreveryoung – forever different“ mit dem Sommerfest als krönenden Abschluss. Gefeiert wird in sommerlichem und legerem Ambiente in der Villa, im herrschaftlichen Garten und auch in der zum Kunstverein dazugehörigen KUK – Kinder und Kunstwerkstatt. Den musikalischen Auftakt bilden mit Livemusik The Buskers, die für gekonnt mitreisenden Sound der 60er und 70er stehen und auch Tanzmuffeln ein wippendes Bein abverlangen – früh sein lohnt sich, die Band startet um 16:30 Uhr. Für feinen Sound von Disco über Funk und Soul wird etwas später am Abend der vielseitig talentierte Luis Baltes an den DJ-Decks sorgen. Er ist seit kurzem wieder in seiner alten Heimat zurück und feiert mit seinen Soloprojekten als Sänger und auch als Teil der Kombo Fünf Sterne Deluxe musikalische Erfolge. Kulturell und kreativ wird für die großen, wie die kleinen Kunstfreund:innen etwas geboten. So werden neben Führungen durch die Ausstellung auch Mitmachprojekte mit dem Atelier der Worte und Isabell Jung stattfinden. Die KUK wird durch einen kreativen Malbereich mit Jonas Saling und weiteren Highlights ergänzt. Ein gutes Fest in der Pfalz benötigt aber selbstredend neben ausgelassener Stimmung auch eine kulinarische Note und so bieten wir raffiniertes Streetfood mit Lara`s Kantinchen aus Mannheim an und die Winzerin Vera Keller aus Göcklingen wird mit sommerlichen Drinks das Angebot ergänzen. Der Vorstand des Kunstvereins Villa Streccius lädt alle Kunstfreundinnen und Kunstfreunde ganz herzlich ein an diesem Abend gemeinsam zu feiern Sommerfest mit Unterhaltungsprogramm und Bewirtung in der Villa am 5. Juli 2025 von 16 bis 21 Uhr. Der Kartenvorverkauf findet DI und MI von 17 bis 20 Uhr und DO bis SO von 14 bis 17 Uhr zu den Öffnungszeiten der Ausstellung, vor Ort in der Villa Streccius statt. Ebenfalls besteht die Möglichkeiten Karten online per Mail unter orga@kunstverein-landau.de vorzubestellen. Restkarten an der Abendkasse. Der Eintritt beträgt 15 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Schüler:innen, Studierende und Kinder. Bitte beachten Sie, dass am Abend nur Barzahlung möglich ist. Sie erreichen uns: Kunstverein Villa Streccius e.V. Südring 20, 76829 Landau

Quelle: Kunstverein Villa Streccius