Landau – Die Nacht zum Tag machen: „Fête de la Musique“ am Samstag, 21. Juni in der Landauer Innenstadt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt voll kultureller Energie am längsten Tag des Jahres – das bietet die „Fête de la Musique” am Samstag, 21. Juni. In der gesamten Landauer Innenstadt präsentieren Künstlerinnen und Künstler von 16 bis 24 Uhr ihr Können vor kulturbegeistertem Publikum. Für Kinder gibt es ebenfalls spannende Mitmachangebote. Alle Beiträge der Veranstaltung sind kostenlos, zudem spielen alle Beteiligten ohne Gage. Auf mehr als 30 Bühnenplätzen und fünf Flächen zum freien Spiel wird das bunte Programm angeboten. Die Stadt Landau unterstützt die Kulturinitiative in diesem Jahr verstärkt beim Thema Sicherheit. „Die ‚Fête de la Musique‘ bietet eine tolle Gelegenheit, die Stadt voller Leben zu erfahren und die Vielfalt der Musik am Tag des kalendarischen Sommeranfangs zu feiern. Vom Sinfonischen Blasorchester der Stadtkapelle Landau, über Jazz und Salsa bis hin zu Kleinkunst – vom Norden bis in den Süden geht es an diesem Abend in Landau musikalisch zu“, freut sich Oberbürgermeister und Kulturdezernent Dominik Geißler auf die Veranstaltung. „Ich bitte außerdem alle Anwohnenden um Verständnis, dass es an diesem Abend in der Innenstadt lebhafter zugehen wird als sonst, und hoffe, dass es ein Fest für alle Landauerinnen und Landauer wird!“

Ziel der Veranstaltung ist es, Musik einem breiten Publikum zugänglich zu machen und das kulturelle Leben in den teilnehmenden Städten zu fördern. „Gerade in der aktuellen Zeit ist dieses miteinander geplante und Hand in Hand von Stadt und ehrenamtlichem Engagement durchgeführte Event für uns alle die bewusste Entscheidung, an der Vielfalt und der Kraft der Musik festzuhalten. Außerdem schöpfen wir Mut, dass gute und verbindende Kontakte wertvoll sind“, geht der Dank von Armin Schowalter von der Kulturinitiative Landau an alle Beteiligten. Die „Fête de la Musique“ ist eine internationale Veranstaltung, die jedes Jahr am längsten Tag des Jahres, dem 21. Juni, stattfindet. Sie wurde 1982 in Paris vom französischen Kulturminister Jack Lang ins Leben gerufen. Es sollte ein Fest der Musik gefeiert werden, bei dem Musiker aller Stilrichtungen ohne Gage auf den Straßen auftreten können. Das Konzept verbreitete sich weltweit und ist heute in mehr als 540 Städten auf der ganzen Welt zu erleben, darunter in mehr als 50 Städten in Deutschland. In Landau findet dieser internationale Tag der Straßenkunst seit 2013 statt. „Ich danke allen, die mit ihrem Einsatz und ihrer Entschlossenheit das Fest zu Ehren der Musik seit Jahren möglich machen. Für dieses Jahr hoffen wir auf perfektes Wetter, 26 Grad, ein laues Lüftchen und viele friedliche und wertschätzende Gäste“, so Armin Schowalter abschließend.

Quelle: Stadt Landau