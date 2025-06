Heppenheim – Plaudercafé für Senioren am 26. Juni 2025

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, den 26.06.2025 findet von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr das nächste Plaudercafé statt. An diesem Termin hält Herr Nicolaus Teves einen kurzen Vortrag zum Thema „Online Banking“. Das Plaudercafé der Stadt Heppenheim ist ein Treffpunkt für „ältere Menschen“ zum Kaffee trinken und plaudern. Es findet im Mehrzweckraum K2, in der Karlstraße 2 in der Kita Karlchen statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Im Juli geht das Plaudercafé in die Sommerpause und findet nicht statt. Der nächste Termin ist dann am 21.08.2025. Die Seniorenberatung der Caritas und das städtische Team Begegnung freut sich auf Ihren Besuch.

Quelle: Stadt Heppenheim