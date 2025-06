Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sparkasse Vorderpfalz verlegt ihren Selbstbedienungs-Standort in Ludwigshafen-Ruchheim: Kundinnen und Kunden finden den neuen Geldautomaten der Sparkasse künftig beim Netto-Markt in der Maxdorfer Straße 35, 67071 Ludwigshafen. Der bisherige Standort in der Pfalzgartenstraße 34 schließt zum 13. Juni 2025. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote An der neuen Adresse erwartet die Kundinnen und Kunden ... Mehr lesen »