Heidelberg – Einführungskurs in die christliche Meditation

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Neurowissenschaften belegen immer mehr die hohe Wirksamkeit von Meditation. Auch das Christentum empfiehlt Meditation als ein Weg zu Gott. Der Zugang dazu fällt vielen Menschen aber schwer. Deshalb bieten das “Ökumenische Forum +punkt” und die Evangelische Erwachsenen- und Familienbildung Heidelberg eine Einführung in die christliche Meditation an. Er steht unter dem Motto “Halte den Tempel deines Herzens rein!” und findet am Samstag, 22.11. von 10.00 – 17.30 Uhr (mit Pausen) im “Ökumenischen Forum +punkt”, Im Neuenheimer Feld 130, 69120 Heidelberg statt. Die TN erlernen dabei das Aufsuchen der inneren Stille auf der Basis des Herzensgebetes. Grundlage sind Texte der Mönche Poimen der Große (geboren um 340) und Johannes Tauler (1300-1361). Die Stille wird in den Pausen unterbrochen, in denen sich die TN miteinander begegnen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Kursleiter ist Dipl.-Psych. Gerhard Krumbach (Bild), Psychotherapeut in eigener Praxis und Meditationslehrer (Heidelberg). Das “Ökumenische Forum +punkt” ist durch die Haltestelle des nahegelegenen DKFZ bestens mit dem Bus zu erreichen. Die Teilnehmenden werden gebeten, Essen und Getränke mitbringen – daraus wird ein gemeinsames Buffet zusammengestellt. Auf der Veranstaltung besteht Gelegenheit zu einer Spende für die Arbeit der “Ökumenischen Forums +punkt” und Evangelischen Erwachsenenbildung. Anmeldung bis Freitag, 14.11. auf der Anmeldeseite der Evangelischen Erwachsenenbildung https://erwachsenenbildung.ekihd.de/glaube-und-religion-ergruenden/

Quelle: Evangelische Kirche in Heidelberg (Stadtkirchenbezirk)