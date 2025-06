Walldorf – Getränkekisten von Lastwagen auf Fahrbahn gefallen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochnachmittag verlor ein 55-jähriger Lastwagenfahrer auf der A 5 bei Walldorf seine Ladung, die sich auf der Fahrbahn verteilte. Der 55-Jähriger fuhr mit seinem Lastwagen gegen 17 Uhr in Walldorf von der B 291 auf die A 5 in Richtung Heidelberg auf. Noch in der Zufahrt im Kurvenbereich verrutschte die Ladung auf der Ladefläche des Lastwagens und kippte schließlich auf Fahrbahn. Bei der Ladung handelte es sich um mehrere hundert Kisten mit Getränken. Hierdurch war vorübergehend die rechte Fahrspur in Richtung Heidelberg blockiert. Die noch auf der Ladefläche verbliebenen Getränkekisten wurden auf ein Ersatzfahrzeug umgeladen und abtransportiert. Die auf die Fahrbahn gefallenen Kisten wurden durch die Feuerwehr Walldorf, die mit 6 Fahrzeugen und 35 Wehrleuten an der Örtlichkeit eingesetzt waren, vor der Fahrbahn geräumt und entsorgt. Während der Aufräumarbeiten war die Zufahrt zur A 5 in Walldorf vorübergehend gesperrt. Der Fahrer des Lastwagens sieht nun einem Bußgeld wegen mangelnder Ladungssicherung entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim