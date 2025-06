Speyer Musikfest 2025 – „La Dolce Vita in der Pfalz“

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum zwölften Mal lädt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz gemeinsam mit der Stadt Speyer zum Musikfest ein. Vom 2. bis 6. Juli 2025 erwartet das Publikum ein vielseitiges Programm mit Sinfonik, Kammermusik, einer Lesung und Angeboten für Familien. Beim Abschlusskonzert am 6. Juli wird Intendant Beat Fehlmann feierlich verabschiedet und mit der Peter-Cornelius-Plakette des Landes ausgezeichnet. Das Musikfest Speyer ist die Sommerresidenz der Staatsphilharmonie in Kooperation mit der Stadt Speyer und längst zu einer festen Größe im rheinland-pfälzischen Kulturkalender geworden. Was 2014 noch als Mozartfest begann, hat sich seither zu einem vielseitigen Sommerfestival entwickelt, das klassische Musik in all ihren Facetten an ganz unterschiedliche Orte der Domstadt bringt. Kammermusik und Orchesternachwuchs im Alten Stadtsaal, große Sinfonik in der Gedächtniskirche oder szenisch-musikalische Formate im Historischen Ratssaal: Das Musikfest vereint musikalische Exzellenz, regionale Verankerung und atmosphärische Spielorte und setzt in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf Goethes „Faust“ und dessen Wirkung auf die Musikgeschichte.

Kulturelle Highlights und musikalische Vielfalt

Chefdirigent Michael Francis leitet traditionell sowohl das Eröffnungs- als auch das Schlusskonzert in der Gedächtniskirche Speyer. Zum Festivalstart stehen Wolfgang Amadeus Mozarts Fantasie c-Moll, KV 475 sowie Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nr. 5 auf dem Programm. Artist in Residence ist dieses Jahr erneut der Pianist Joseph Moog, der eine langjährige musikalische Freundschaft mit der Staatsphilharmonie pflegt.

Beim Schlusskonzert erklingen dann Robert Schumanns Szenen aus Goethes „Faust“ für Soli, Chor, Knabenchor und Orchester. Unter der Leitung von Chefdirigent Michael Francis singen die Sopranistinnen Claire Elizabeth Craig und Johanna Winkel, die Altistinnen Nicole Pieper und Alexandra Uchlin-Grewis, der Tenor Ilker Arcayürek sowie die Bassisten Matthias Winckhler und Yorck Felix Speer. Das Vokalensemble Dom zu Speyer wird durch das professionelle Ensemble Capella Spirensis unterstützt, das sich 2009 aus der Dommusik heraus gegründet hat und aus Sängerinnen und Sängern besteht, die auch solistisch tätig sind.

Ein bewegender Abschied und eine besondere Ehrung

Das Abschlusskonzert am 6. Juli markiert zugleich einen besonderen Moment für die Deutsche Staatsphilharmonie: Intendant Beat Fehlmann wird nach sieben Jahren engagierter und erfolgreicher Arbeit feierlich verabschiedet. Im Rahmen des Konzerts erhält er aus den Händen der rheinland-pfälzischen Kulturministerin Katharina Binz die Peter-Cornelius-Plakette, eine der höchsten Auszeichnungen des Landes für Verdienste um das Musikleben.

„Diese Anerkennung ist für mich ein großes Privileg und zeigt, dass unsere Arbeit auch auf politischer Ebene Wertschätzung erfährt. Ich blicke dankbar zurück auf sieben intensive und inspirierende Jahre mit diesem wunderbaren Orchester und diesem besonderen Festival in Speyer,“ so Beat Fehlmann.

Ein Festival für alle Generationen

Das Musikfest präsentiert an vier Tagen sieben abwechslungsreiche Veranstaltungen. Bei der Serenade I am Freitag, 4. Juli treten zunächst die jungen Musikerinnen und Musiker der Ernst-Boehe-Akademie und anschließend die Mitglieder der Colourage Orchesterakademie auf. Bei der Serenade II am Samstag, 5. Juli stehen die zwölf Cellist*innen der Staatsphilharmonie mit Werken von Klengel, Dvořák, Grieg, Piazzolla u. a. auf der Bühne.

Die musikalische Lesung „Doktor Faust“ am Sonntag um 11 Uhr im Historischen Ratssaal, gestaltet von Matthias Folz in Zusammenarbeit mit dem Duo mon plaisir (Norbert Gamm, Renaissance-Blockflöte, und Andrea C. Baur, Renaissance-Laute), beleuchtet das faszinierende Leben von Johann Georg Faust, der als historische Figur hinter Goethes weltberühmtem „Faust“ steht. Die biografischen Stationen dieses rätselhaften Gelehrten werden in einer atmosphärischen Mischung aus Erzählung und Musik lebendig.

Am Samstag und Sonntagnachmittag, jeweils um 15 Uhr, richtet sich das Musikfest mit dem Kinderkonzert „Die Erde ist rund“ gezielt an ein junges Publikum und ihre Familien. Die fantasievolle Inszenierung basiert auf der gleichnamigen Geschichte des Schweizer Autors Peter Bichsel, in der ein Kind auf poetische Weise die Welt hinterfragt und Antworten jenseits der Vernunft sucht. In einer sensiblen Verbindung von Musik und Bewegung erzählen Pianist Kai Adomeit sowie die international bekannten Pantomimen Sarah Mangano und Pierre-Yves Massip die Geschichte mit Ausdruckskraft, Witz und viel Gefühl.

Stimmen zum Festival

Tanja Binder, Fachbereichsleiterin für Kultur, Tourismus, Bildung und Sport der Stadt Speyer, unterstreicht die Bedeutung des Musikfests für die Region:

„Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr bereits die zwölfte Ausgabe des Musikfests Speyer gemeinsam mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz feiern dürfen. Das Festival hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen und geschätzten Bestandteil unseres städtischen Kulturlebens entwickelt. Es bietet nicht nur musikalische Höhepunkte auf höchstem künstlerischem Niveau, sondern schafft auch Begegnungen – zwischen Künstlerinnen und Künstlern, Publikum und Stadtgesellschaft. Die Kombination aus anspruchsvoller Sinfonik, innovativen Formaten, familienfreundlichen Angeboten und der stimmungsvollen Kulisse Speyers macht das Musikfest zu einer kulturellen Bereicherung weit über die Stadtgrenzen hinaus. Wir sind stolz, dieses besondere Festival als Stadt aktiv mitzugestalten und damit auch ein Zeichen für die lebendige und vielfältige Kulturlandschaft in der Pfalz zu setzen.“

Alle Konzerte im Überblick:

KONZERT MITWIRKENDE PROGRAMM

ERÖFFNUNGSKONZERT

GEFÜHLSWELTEN

Mittwoch, 2. Juli

19.30 Uhr

Speyer, Gedächtniskirche Michael Francis, Chefdirigent

Joseph Moog, Klavier Wolfgang Amadeus Mozart Fantasie c-Moll, KV 475 “Große Fantasie” (arr. von Ignaz von Seyfried)

Ludwig van Beethoven Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur, op. 73

SERENADE 1

SOMMERFERIEN

Freitag, 4. Juli

19.30 Uhr

Speyer, Alter Stadtsaal Mitglieder der Ernst-Boehe-Akademie

Mitglieder der Colourage Orchesterakademie

1. Konzerthälfte:

Johan Halvorsen, Passacaglia (frei nach Händel) für Violine und Viola

Gioacchino Rossini, Duetto per Violoncello e Contrabbasso

1. Satz: Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart, Divertimento KV 563

1. Satz: Allegro

Antonín Dvořák, Streichquintett G-Dur op. 77

1. Satz: Allegro con fuoco

2. Konzerthälfte:

Claudio Santoro, Paulistana

Stefan Mutachiev, Brala moma ruža cvete

Chiquinha Gonzaga, Gaúcho

Caner Korkmaz, Ayrılık (Ben giderim Batuma / Tabancamın sapını)

Traditionelle griechische Melodie, „Politiko Hasapiko

Traditionelle griechische Melodie, „Me Gelasan ta Poulia

Caner Korkmaz (inspiriert von dem anonymen Volkslied „İnce Mehmed“), Klage der Liebe

Ensemble Octans, Elena

Sivuca, Feira de Mangaio

SERENADE 2

SONNENSCHEIN

Samstag, 5. Juli

19.30 Uhr

Speyer, Alter Stadtsaal Cellist*innen der Staatsphilharmonie Julius Klengel, Hymnus für 12 Violoncelli

David Funck, Suite D-Dur

Antonín Dvořák, Slawischer Tanz Nr. 2 e-Moll, op. 46

Wolfgang Amadeus Mozart (arr. Fazil Say), „Alla Turca”

Giovanni Sollima, Violoncelles Vibrez!

Edvard Grieg, Holbergsuite für 12 Violoncelli

Ennio Morricone, Spiel mir das Lied vom Tod

Burt Bacharach, Southamerican Getaway

Astor Piazzolla, Fuga Y Misterio

KINDERKONZERT

DIE ERDE IST RUND

Samstag, 5. Juli

15.00 Uhr

Sonntag, 6. Juli

15.00 Uhr

Speyer, Kinder- und Jugendtheater

Sarah Mangano, Pantomime

Pierre-Yves Massip, Pantomime

Matthias Folz, Konzeption

Kai Adomeit, Klavier Musikalisches Mimen-Theater für große und kleine Kinder

ab 6 Jahren

MUSIKALISCHE LESUNG

DOKTOR FAUST

Sonntag, 6. Juli

11.00 Uhr

Speyer, Historischer Ratssaal

Matthias Folz, Konzeption und Erzähler

Duo mon plaisir:

Norbert Gamm, Renaissance-Blockflöten

Andrea C. Baur, Renaissance-Laute Musik aus der Zeit von Johann Georg Faust

SCHLUSSKONZERT

MENSCHLICHKEIT

Sonntag, 6. Juli

18.00 Uhr

Speyer, Gedächtniskirche

Michael Francis, Chefdirigent

Claire Elizabeth Craig, Sopran

Johanna Winkel, Sopran

Nicole Pieper, Alt

Alexandra Uchlin-Grewis, Alt

Ilker Arcayürek, Tenor

Matthias Winckhler, Bass

Yorck Felix Speer, Bass

Capella Spirensis

Vokalensemble Dom zu Speyer

Markus Melchiori Einstudierung

Robert Schumann Szenen aus Goethes „Faust“ für Soli, Chor, Knabenchor und Orchester

Quelle: Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz