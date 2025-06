Speyer – Modernisieren und aufwerten, bitte! – Wie aus dem Bahnhof Speyer der Zukunftsbahnhof Speyer wird

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Zahlreiche Maßnahmen für verbesserte Aufenthaltsqualität • Neuerungen an Bahnsteig, Unterführung und auf dem Bahnhofsvorplatz • Fertigstellung der Toilettenanlage und Aufbesserung des Fahrradparkhauses durch die Stadt Für mehr Komfort und ein angenehmeres Ambiente modernisiert die Deutsche Bahn (DB) den Bahnhof Speyer. Auf dem Weg zum Zukunftsbahnhof wurden bereits zahlreiche Maßnahmen erfolgreich abgeschlossen, viele weitere stehen in den kommenden Monaten an. Nach Abschluss des in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Speyer ausgeführten Projekts profitieren Fahrgäste von einem modernen und attraktiven Bahnhof, der fit für die Zukunft ist. Schon bald lädt ein neu angeordneter Bahnhofsvorplatz zum Verweilen ein. So wurden Sitzmöglichkeiten, sogenannte Freiraumkits, kürzlich bepflanzt und durch Oleander-Kübel ergänzt. Ab Herbst 2025 tragen von der Stadt Speyer gepflanzte Bäume auf dem Vorplatz zusätzlich zur Aufwertung des Bahnhofsumfelds bei. Über eine neue Toilettenanlage hinaus plant sie zudem die Modernisierung und Aufbesserung des Fahrradparkhauses mit aufgehend-vertikaler Begrünung.

Die DB saniert unterdessen auch die Personenunterführung: Im Spätsommer stehen Arbeiten für einen neuen Boden- und Wandbelag, neue Beleuchtung und eine ansprechende Wandgestaltung mit städtischen Wahrzeichen analog zur Empfangshalle bevor. Die künstlerisch gestalteten Wände an den Treppenaufgängen zieren künftig verschiedene Grußformeln. Die Fassade am Hausbahnsteig und der Anbau erhalten bis Herbst einen neuen Anstrich und auch die Wegeleitung präsentiert sich ansprechend. Auf dem Weg zum Zukunftsbahnhof sind in Speyer bereits zahlreiche Maßnahmen erfolgt: 2023 erhielt die Empfangshalle eine Aufwertung mitsamt neuer Beleuchtung und übergroßen Pflanzkübeln. Seit Ende 2024 profitieren Fahrgäste und Besucher:innen von neuem, hochwertigen Sitzmobiliar aus Holz. In den vergangenen Monaten wurden der Wetterschutz an Bahnsteig 2/3 und der Windfangschutz an Bahnsteig 1 erweitert. DB Mitarbeiter:innen kümmern sich zudem um weitere Themen wie beispielsweise den Einbau moderner LED-Leuchtmittel – als nächstes an Bahnsteig 1 und an den Treppenabgängen – auch der Müllplatz wurde versetzt, um künftige Planungen der Stadt zu berücksichtigen. Eine neue Aufzuganlage, die das barrierefreie Reisen zuverlässig sicherstellt, wurde am 19. Mai in Betrieb genommen.

Quelle: Stadt Speyer