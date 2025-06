Mannheim – THW-Übung auf dem Areal – des ehemaligen Wichernhauses

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Technische Hilfswerk (THW) trainiert am Samstag [14.06.2025] zwischen 10 und 15 Uhr auf dem Areal des ehemaligen Wichernhauses und im ehemaligen Margarete-Blarer-Haus die Rettung vermisster Personen. Dazu gehört auch eine Übung zum Wand- und Türdurchbruch unter Einsatz verschiedener Werkzeuge.

Die THW-Fahrzeuge werden auf dem einstigen Areal des Autohauses Kress geparkt, von dort wird der Übungseinsatz auch geleitet. Die Durchführung der Rettungsübungen erfolgt überwiegend in den von der Friedrichstraße abgewandten Gebäudeteilen. Zur Rheingoldstraße hin dient das ehemalige Wichernhaus als Schallschutz. Auf diese Weise kann die eventuelle Geräuschbelastung für Nachbarn des Areals auf das Bestmögliche reduziert werden. Neben ca. 30 Einsatzkräften des THW werden auch Rettungshunde bei den Aktionen und damit sowohl Zwei- als auch Vierbeiner im Rahmen dieses Trainings geschult.

Wo möglich, stellt DIRINGER & SCHEIDEL den Rettungsorganisationen der Region gerne Gelände, ruhende Baustellen oder Gebäude zur Verfügung, um verschiedene Rettungsszenarien zu proben.

Auf den Arealen von ehemaligem Wichernhaus und von Auto Kress zwischen Rheingold- und Friedrichstraße wird DIRINGER & SCHEIDEL mit dem Projekt „Gartenhöfe Alt-Neckarau“ bald mehr als 140 Wohnungen errichten sowie Flächen für eine tagesstrukturierende Förderung und betreutes Wohnen für die Gemeindediakonie schaffen.

Profil der DIRINGER & SCHEIDEL UNTERNEHMENSGRUPPE

Als Bauunternehmung 1921 gegründet, beschäftigt die eigentümergeführte Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Mannheim aktuell über 4.200 Mitarbeiter im technischen und im Dienstleistungsbereich. Sie zählt zu den traditionsreichen Unternehmen in den Regionen Rhein-Neckar, Rhein-Main, Leipzig-Dessau-Berlin und ist auch im Ausland erfolgreich tätig. D&S ist in allen Sparten des Baugewerbes einschließlich branchenverwandter Bereiche anerkannter Partner von Wirtschaft, Kommunen und Industrie: Hochbau/Schlüsselfertigbau (Wohnen/Wirtschaft/Verwaltung/Gewerbe), Industrie-/ Ingenieurbau, Tief-, Straßen-, Gleis- und Rohrleitungsbau, grabenlose Rohrsanierung einschl. Entwicklung und Produktion von Robotersystemen und technischen Komponenten, Baustoffproduktion in eigenen Werken. Im Dienstleistungsbereich operieren ebenso mehrere Tochtergesellschaften seit Jahrzehnten erfolgreich: Projektentwicklung und Bauträgerschaft von mischgenutzten Großobjekten für Wohnen, Büro, Handel und Gewerbe, Entwicklung und Betrieb von Service-Immobilien (Senioren-Service-Wohnen, stationäre, ambulante und Tagespflege, sowie Hotels) und deren schlüsselfertige Direktvermarktung / Vermietung, Facility-, Property-, Center- und Retail-Management.

