Ludwigshafen – Täter werden bei Zigarettenautomatenaufbruch gestört

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht vom 11.06.2025 auf den 12.06.2025 (Mittwoch auf Donnerstag) versuchten mehrere Männer gegen 2:30 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Ludwig-Reichling-Straße (nahe Franz-Zang-Halle) aufzubrechen. Als die Täter von einem aufmerksamen Passanten gestört wurden, liefen sie in Richtung Christian-Weiß-Straße davon. Der Automat, welcher von der Verankerung gelöst wurde, aber noch verschlossen war, wurde durch die Polizei sichergestellt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz