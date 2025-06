Ludwigshafen – Friesenheimer Instanz wechselt in Ruhestand – Pfarrer Thomas Kiefer verabschiedet sich Ende Juni – 23 Jahre an der Protestantischen Pauluskirche gewirkt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Thomas Kiefer liebt es, wenn Menschen zusammenkommen – darin sieht er eine besondere Stärke der Kirche: „Sie stiftet Gemeinschaft, das spricht die Menschen an.“ 23 Jahre lang hat er als Pfarrer in Ludwigshafen-Friesenheim maßgeblich dazu beigetragen, Gemeinschaft zu schaffen. Sie wird für ihn vor allem in Gottesdiensten und bei Festen spürbar, weshalb Pfarrer Kiefer als Schlusspunkt seiner Amtszeit das Sommerfest am 29. Juni gewählt hat. Denn eigentlich wäre er schon Ende Mai aus dem Berufsleben ausgeschieden. Das Interesse an der Theologie führte Thomas Kiefer zum Pfarrberuf. Der gebürtige Homburger studierte in Saarbrücken und Marburg. Die erste Pfarrstelle trat er 1991 zusammen mit seiner Frau Birgit in Pirmasens-Winzeln an, wo sie bis 1999 blieben. Dann zogen beide in die Vorderpfalz, zunächst nach Speyer. Doch schon bald suchten sie Veränderung. An der Friesenheimer Pauluskirche teilte sich das Ehepaar ebenfalls zunächst eine Pfarrstelle, im Laufe der Zeit haben beide jeweils eine volle Stelle übernommen. Thomas Kiefer blieb an der Pauluskirche, Birgit Kiefer wechselte nach Mundenheim an die Christuskirche.

Kirchengemeinde mitten in einem starken Netz

Thomas Kiefer hat in all den Jahren auf einen starken Zusammenhalt in Friesenheim bauen können, denn die Kirchengemeinde ist mit Vereinen und Initiativen gut vernetzt. Bei Stadtteilfesten ist sie immer dabei, umgekehrt bereichern Vereine das kirchliche Leben, etwa den närrischen Gottesdienst. Eine starke Gemeinschaft ist die Kirchengemeinde selbst. Auf das Presbyterium – den Leitungskreis der Kirchengemeinde – und den Förderverein war für den Pfarrer immer Verlass.

Gebäudefragen kosten Zeit und Nerven

Mit ihnen hat er Gebäudeprojekte in Angriff genommen, die Zeit und Nerven gekostet haben. Er hebt hervor, dass im „Eichbaum“ – einem Wohnhaus in der Nähe der Kirche – schöne Gemeinderäume entstanden und das Gemeindehaus einen Aufzug erhielt. Traurig stimmt den Pfarrer, dass der Neubau der Kita Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum und der Umbau des Paulus-Kindergartens weiter auf sich warten lassen. Hier ist die Stadt am Zug. „Den Abschluss der Bauarbeiten hätte ich gerne in meiner aktiven Zeit erlebt.“ Die Instandhaltung der Pauluskirche ist eine fortwährende Aufgabe. Die Sanierung von Sandsteinen an der Fassade wird erst nach Kiefers Amtszeit erfolgen, doch rechtzeitig vor seinem Abschied hat er die Finanzierung in Höhe von 1,3 Millionen Euro unter Dach und Fach gebracht.

Munteres geistliches Leben

Auch beim Gestalten des geistlichen Lebens hat Pfarrer Kiefer tatkräftige Unterstützung erfahren: Verschiedene Teams planen und gestalten Gottesdienste mit, etwa den „Kunterbunten Familiengottesdienst“ oder den „Gottesdienst um halb elf“, der sich immer einem Thema widmet. Ins Leben gerufen haben Thomas und Birgit Kiefer den Eulen-Gottesdienst für Ausgeschlafene. Ein bis zwei Mal im Jahr hat der Pfarrer mit der sehr aktiven Pfadfinder-Gruppe einen Gottesdienst gestaltet, monatlich gab es für die Kinder der protestantischen Kita „Geschichten unter dem Regenbogen“. „Höhepunkte für mich sind jedes Jahr das Tischabendmahl an Gründonnerstag und die Osternacht“, sagt er. Der Pfarrer ist außerdem geistlicher Begleiter, damit Menschen eine engere Beziehung zu Gott finden können. Rund 20 Jahre lang hat er für die Landeskirche in der Gemeindeberatung gewirkt. Dabei gab er anderen Gemeinden, Kitas oder diakonischen Einrichtungen Rückhalt, damit sie Herausforderungen gut bewältigen konnten.

Im Ruhestand wieder an die Uni

Thomas Kiefer taucht gerne in die Kirchengeschichte ein und berichtet anderen darüber. „Allein über das Glaubensbekenntnis könnte man viele Vorträge halten“, sagt er lachend. Im Ruhestand möchte er das Wissen weiter vertiefen. „Ich habe vor, wieder ein bisschen an die Uni zu gehen.“ Neben Theologie interessieren ihn Geschichte und Archäologie. „Und ich stehe weiter für Gottesdienste zur Verfügung“, sagt er. Wer Thomas Kiefer im Pfarramt nachfolgt, steht noch nicht fest. Die Pfarrstelle ist ausgeschrieben.

Termin

Verabschiedung von Pfarrer Thomas Kiefer: Gottesdienst am Sonntag, 29. Juni, 10.30 Uhr, Protestantische Pauluskirche (Luitpoldstraße 41, Ludwigshafen); anschließend Sommerfest

