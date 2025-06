Limburgerhof – Die Freiwillige Feuerwehr Limburgerhof, die Jugendfeuerwehr und der Förderverein Feuerwehr laden ein zum Feuerwehrfest

Limburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. am 14.-15. Juni 2025 im Feuerwehrhaus in 67117 Limburgerhof in der Jahnstraße 18. Das Feuerwehrfest in Limburgerhof beginnt am Samstagabend, den 14. Juni um 18 Uhr. „DJ DAN DELUXE“ alias Daniel Moser sorgt für die musikalische Unterhaltung und ab 21Uhr ist die Bar geöffnet. Am Sonntag (15. Juni) findet ab 10 Uhr die Fahrzeugschau der Feuerwehrautos statt und die Kids können dann auch die Hüpfburg benutzen. Ab 11 Uhr ist die Cafeteria geöffnet. Für Speisen und Getränke ist wie immer bestens gesorgt.

Quelle:

Text Michael Sonnick

Foto Michael Sonnick