Landau – Wein trifft Stadt – Weinerlebnis Landau Südliche Weinstraße am 20. und 21. Juni im Herzen der Landauer Innenstadt

Landau/Metropolrgion Rhein-Neckar. Es ist schon Tradition: Am Fronleichnamswochenende feiern Landau und die Südliche Weinstraße das Weinerlebnis. Am Freitag, 20. Juni, und Samstag, 21. Juni, haben Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber die Möglichkeit Weine aus der Region in besonderem Ambiente in der Landauer Innenstadt zu probieren. 50 Winzerinnen und Winzer präsentieren sich und ihre Produkte in diesem Jahr im Frank Loebschen-Haus und im Alten Kaufhaus. Bereits zum zweiten Mal dabei sind Vertreterinnen und Vertreter vom Verband Pfälzer Brenner, die ihre Edelbrände ebenfalls zur Verköstigung anbieten. „Die Winzerinnen und Winzer prägen mit ihren Weinen die Landschaft, die Kultur und das gesamte Leben an der Südlichen Weinstraße. Es ist eine gute Tradition, sie Jahr für Jahr nach Landau ins Herz der Südpfalz einzuladen und ihnen hier eine große Bühne zu bieten“, sind sich Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Dr. Dominik Geißler einig. „Und natürlich werden Kunst und Genuss beim diesjährigen großen Weintasting wieder Hand in Hand gehen: ‚Markus Singer – Landschaften: Imagination – Abstraktion‘ lautet der Titel der Ausstellung, die im Frank Loebschen-Haus zu bewundern sein wird“, so die beiden weiter.

„Neu ist in diesem Jahr die Verkostungszone der PIWI-Weine. PIWI-Rebsorten, also pilzwiderstandsfähige Rebsorten, trotzen den klimatischen Herausforderungen, sind pilzresistent und damit zukunftsweisend für den Weinanbau in unserer Region. Wir freuen uns, dass unsere Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr die Gelegenheit haben, sich gezielt über diese innovativen Rebsorten zu erkundigen und die Erzeugnisse gleich zu testen“, erklären die Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft. Das Weinerlebnis findet am Freitag, 20. Juni, und Samstag, 21. Juni, jeweils von 16 bis 21 Uhr statt. Tickets können online unter www.events-ld-suew.de oder direkt bei der Veranstaltungsgesellschaft (Taubensuhlstraße 5 in Landau) erworben werden.

Das 1-Tagesticket kostet im Vorverkauf 25 Euro; das 2-Tagesticket ist für 40 Euro erhältlich. Es wird an den Veranstaltungstagen auch eine Tageskasse geben; die Tickets kosten 27 bzw. 42 Euro. Im Ticketpreis inklusive ist auch die Weinparty mit DJ NICOM am ersten Veranstaltungstag von 20:30 bis 22 Uhr im Alten Kaufhaus.

Alle Infos auch online unter www.events-ld-suew.de.

Quelle: Veranstaltungsgesellschaft LD SÜW