Landau – Klinik Bad Bergzabern lädt am 26. Juni zum Vortrag „Aktuelle Diagnostik und Therapieverfahren in der Proktologie” ein

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Klinik Bad Bergzabern lädt am Donnerstag, 26. Juni 2025, um 18 Uhr in ihrer Cafeteria zu einem Vortrag mit dem Titel „Aktuelle Diagnostik und Therapieverfahren in der Proktologie?” ein. Der renommierte Facharzt Dr. med. Steffen Münch, Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Landau-Südliche Weinstraße, wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Einblick in die modernen Diagnosemethoden und Prognoseverfahren der Proktologie geben. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich mit dem Referenten auszutauschen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, der Eintritt ist frei.

Die Proktologie ist ein spezialisiertes medizinisches Fachgebiet, das sich mit Erkrankungen des Enddarms, des Analkanals sowie des Beckenbodens befasst. Viele dieser Erkrankungen, wie beispielsweise Hämorrhoiden, Analfissuren, Analkarzinome oder Beckenbodenschwächen, beeinträchtigen nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern können auch das psychische Wohlbefinden, das Selbstvertrauen und die soziale Teilhabe der Betroffenen stark beeinflussen. Die daraus resultierenden Beschwerden sowie sozialen Stigmatisierungen können die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten erheblich mindern. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Behandlungsmethoden in der Proktologie durch wissenschaftliche Forschung, technologische Innovationen und die Entwicklung neuer Therapiekonzepte deutlich weiterentwickelt. Dadurch können die behandelnden Ärzte proktologische Erkrankungen leichter diagnostizieren, Krankheitsverläufe besser einschätzen und Therapien individueller gestalten.

In der Klinik Bad Bergzabern sind die Proktologie und die Koloproktologie zentrale Fachbereiche innerhalb der Hauptabteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Um die bestmögliche Versorgung der Patientinnen und Patienten sicherzustellen, setzt die Klinik auf eine enge Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen sowie auf eine individuelle Diagnostik, maßgeschneiderte Therapien und eine sorgfältige Nachsorge.

Quelle: Klinikum Landau-Südliche Weinstraße GmbH