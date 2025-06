Heppenheim – Einladung zur Bürgerversammlung am 17. Juni 2025

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zur diesjährigen Bürgerversammlung lädt Stadtverordnetenvorsteherin Susanne Benyr am 17. Juni 2025 um 19:00 Uhr in den Kurfürstensaal im Amtshof ein. Im Mittelpunkt der Bürgerversammlung stehen aktuelle Entwicklungen in der Stadt. Nach dem Bericht des Magistrats wird unter anderem die geplante Stadtbachverdolung im Bereich der B 460 in der Ortsdurchfahrt Heppenheim durch Hessen Mobil vorgestellt. Am Ende der Versammlung haben die Besucher die Möglichkeit, Fragen und Anregungen vorzubringen. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. Bereits am Vorabend der Bürgerversammlung – am Montag, den 16. Juni 2025, um 19:00 Uhr – findet im Sportlerheim Kirchhausen (Schulstraße 28) eine separate Informationsveranstaltung zur Baumaßnahme „Stadtbachverdolung Siegfriedstraße“ explizit für die Stadtteile statt. Die Stadt Heppenheim lädt gemeinsam mit Hessen Mobil hierzu alle Bürgerinnen und Bürger der Stadtteile herzlich ein, um sich umfassend über das Projekt zu informieren.

Quelle: Stadt Heppenheim