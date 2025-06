Heidelberg – Neuer Hauptförderer ermöglicht kostenlose Schwimmkurse in den Ferien – Seit 2021 haben über 1.000 Kinder durch das Projekt schwimmen gelernt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Rund 20 Prozent der Grundschulkinder in Deutschland können laut einer Umfrage der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus dem Jahr 2022 nicht schwimmen. Um das zu ändern, gibt es in Heidelberg in den Schulferien kostenlose Schwimmkurse für Kinder. Das Projekt wird realisiert vom Sportkreis Heidelberg in Kooperation mit der Stadt Heidelberg, den Stadtwerken Heidelberg und dem Institut für Sport und Sportwissenschaft Heidelberg (ISSW). Neu dabei ist die Dietmar Hopp Stiftung: Sie ermöglicht mit ihrer großzügigen finanziellen Unterstützung vielen Kindern den Zugang zu lebenswichtigen Schwimmkursen. Zuvor wurde das Projekt mit großem Einsatz von der Franziska van Almsick Stiftung getragen. Bei einem Pressegespräch am 11. Juni 2025 im Hallenbad Hasenleiser stellten die Projektpartnerinnen und ‑partner das kostenlose Schwimmangebot vor.

„Jedes Kind in Heidelberg soll schwimmen lernen können – das ist unser gemeinsames Ziel. Schwimmen ist nicht nur eine lebenswichtige Fähigkeit, sondern auch ein Beitrag zur Teilhabe. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir gemeinsam mit engagierten Partnern wie den Stadtwerken Heidelberg, dem ISSW und dank der großzügigen Unterstützung der Dietmar Hopp Stiftung ein so wirkungsvolles Angebot schaffen können“, betonten Dr. Peter Schlör, Vorsitzender des Sportkreises Heidelberg, und Gert Bartmann, Leiter des Amts für Sport und Gesundheitsförderung.

„Bewegung, Bildung und Chancengleichheit sind wichtige Säulen in der Fördertätigkeit der Dietmar Hopp Stiftung. Dieses Projekt hat zum Ziel, möglichst vielen Kindern, unabhängig sozialer Herkunft, mit und ohne Behinderung oder Migrationshintergrund, kostenfreien Schwimmunterricht zu ermöglichen. Deshalb unterstützen wir es sehr gern“, sagte Heike Bauer, Leiterin der Dietmar Hopp Stiftung.

„Wir freuen uns, dass wir mit den kostenlosen Ferienkursen in unseren Bädern weiterhin unseren sozialen Auftrag erfüllen und vielen Kindern das Schwimmenlernen ermöglichen können. So tragen wir dazu bei, die Anzahl der Nichtschwimmer zu reduzieren“, so Maike Carstens, Geschäftsführerin der Stadtwerke Heidelberg Bäder. Die Stadtwerke Heidelberg stellen die Schwimmfläche für die Ferienschwimmkurse und das erforderliche Personal kostenlos zur Verfügung.

Von Oktober 2021 bis zu den jüngsten Kursen in den Herbstferien im November 2024 lernten auf diese Weise über 1.000 Kinder in den Ferien schwimmen. Das Ferien-Schwimmangebot richtet sich an alle Kinder aus Heidelberg ab acht Jahren – in den Vorjahren galt das Angebot bereits für Kinder ab sechs Jahren. Ein qualifiziertes Trainerteam des Sportkreises Heidelberg und des Instituts für Sport und Sportwissenschaft Heidelberg schult die Kinder in 45-minütiger Wasserzeit. Sowohl Wassergewöhnung als auch Wasserbewältigung werden je nach individuellen Bedürfnissen thematisiert. Der Kurs vermittelt grundlegende Schwimmfähigkeiten unabhängig von einer festen Technik. Am Ende der Woche erhalten alle Kinder eine Urkunde mit Aufzeichnung des aktuellen Schwimmstandes. Außerdem haben sie die Chance, ein Seepferdchen-Abzeichen zu erlangen.

Quelle: Stadt Heidelberg