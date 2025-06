Heidelberg – Krypto-Gewinn versteuern: Was gilt es im Jahr 2025 zu beachten?

Quelle: unsplash.com

Krypto und Steuern passen irgendwie nicht so richtig zusammen. Während das eine nach Freiheit und digitaler Revolution riecht, klingt das andere nach Büroklammern, Formularen und Finanzamt. Trotzdem führt kein Weg daran vorbei. Denn wer mit Bitcoin, Ethereum oder einem NFT-Schnäppchen satte Gewinne einfährt, landet schneller in der Steuerpflicht als man „to the moon“ sagen kann. Und 2025 bringt nicht etwa eine Steuerfreiheit für alle Hodler, sondern eher ein paar neue Fallstricke und Klarstellungen.

So werden Gewinne aus Kryptowährungen behandelt

Die Faustregel hat sich seit Jahren bewährt: Wer eine Kryptowährung länger als zwölf Monate hält und erst dann verkauft, darf sich über steuerfreie Gewinne freuen. Ganz legal, ganz offiziell. Das war schon 2024 so, das bleibt auch 2025 so. Zwar wurde in den letzten Jahren fleißig diskutiert, ob diese steuerliche Schonfrist nicht vielleicht zu großzügig sei. Doch das Finanzministerium hat am Ende doch die Hodler-Herzen höher schlagen lassen und die Ein-Jahres-Regel bleibt bestehen.

Anders sieht es aus, wenn der Verkauf innerhalb der ersten zwölf Monate erfolgt. Dann greift die Steuerpflicht. Und zwar auf den vollen Gewinn, nicht nur auf den Teil über irgendeiner Bagatellgrenze. Die einzige Ausnahme: Die sogenannte Freigrenze von 1.000 Euro pro Jahr für private Veräußerungsgeschäfte. Wer also mit einem cleveren Kauf-Verkauf-Deal bei Bitcoin 950 Euro mitnimmt, kann sich entspannt zurücklehnen. Sobald es aber 1.001 Euro werden, will das Finanzamt alles, nicht nur den einen Euro zu viel. Was beim Rechnen hilft, ist die bekannte FiFo-Methode. First in, First out. Was zuerst gekauft wurde, gilt auch als zuerst verkauft. Bei dutzenden Wallets und täglichen Trades kann das natürlich schnell zum Gedächtnis-Workout werden. Umso wichtiger, jede Transaktion sauber zu dokumentieren. Dazu später mehr.

Wie Nebentätigkeiten die Steuerpflicht verändern können

Wer seine Coins nicht nur hält, sondern auch arbeiten lässt, etwa durch Staking oder Lending, wechselt steuerlich gesehen das Spielfeld. Denn hier entstehen sogenannte „sonstige Einkünfte“. Das bedeutet: Was dabei reinkommt, zählt zum Einkommen. Bis 256 Euro im Jahr ist das steuerlich noch ein Spaziergang. Darüber hinaus wird es ernst.

Und nein, Staking verlängert seit dem BMF-Schreiben von 2022 die Haltefrist nicht mehr automatisch auf zehn Jahre. Das war mal anders. Heute dürfen gestakte Coins nach Ablauf eines Jahres ebenfalls steuerfrei verkauft werden. Vorausgesetzt, man hält die Füße still und verkauft nicht vorher. Ganz anders beim Mining. Wer sich mit Grafikkarten und Stromrechnungen dem digitalen Goldschürfen widmet, rutscht automatisch in den Bereich der gewerblichen Tätigkeit.

Hier gelten keine Haltefristen mehr. Alles, was da an Coins verdient wird, zählt als Betriebseinnahme und wird voll besteuert. Absetzbar sind aber auch die Kosten: Strom, Hardware, Kühlung. Vorausgesetzt, das Ganze wird ordentlich angemeldet.

Sonderfälle mit eigenem Steuerprofil

Airdrops wirken auf den ersten Blick wie Weihnachten auf der Blockchain. Plötzlich tauchen Tokens im Wallet auf, ohne dass man dafür etwas getan hat. Klingt traumhaft. Steuerlich hängt der Haken jedoch an der Frage: War da eine Gegenleistung? Wer nur faul auf der Couch lag und Tokens bekam – steuerlich kein Problem beim Erhalt. Der Verkauf kann aber steuerpflichtig sein, je nachdem wie lange die Tokens gehalten wurden.

Wer sich hingegen für den Airdrop registriert hat, Newsletter abonniert oder Werbung geschaut hat, der hat etwas „geleistet“. Und genau deshalb fallen die erhaltenen Tokens unter „sonstige Einkünfte“. Die Steuerpflicht entsteht hier schon beim Zufluss, nicht erst beim späteren Verkauf. Hard Forks wiederum sind so eine Art digitale Zellteilung.

Eine Blockchain spaltet sich auf, neue Coins entstehen. Klingt dramatisch, ist steuerlich erstmal harmlos. Denn das Finanzamt geht davon aus, dass nichts „aktiv“ erworben wurde. Die neuen Coins gehören einfach plötzlich dazu. Erst wenn sie verkauft werden, schaut das Finanzamt genauer hin, vor allem auf die Haltedauer.

Und dann wären da noch die NFTs. Das bunte Chaos aus Kunst, Affenbildern und digitalen Mitgliedskarten. Steuerlich sind NFTs keine eigene Kategorie, aber sie werden behandelt wie Wirtschaftsgüter. Verkauft man sie innerhalb eines Jahres nach Erwerb, wird der Gewinn versteuert. Wartet man länger, winkt wieder die Steuerfreiheit. Ausnahme: Wer NFTs selbst erstellt und verkauft, gilt als gewerblicher Künstler oder Händler und zahlt natürlich auf jeden Cent brav seine Steuern.

Dokumentationspflichten und Nachweise

Was früher mit einem Screenshot und einem Wallet-Auszug durchging, reicht 2025 längst nicht mehr. Das BMF hat im März 2025 nochmal klargestellt: Lückenlose Nachweise sind Pflicht. Und wer sie nicht bringt, bekommt keine goldene Mütze, sondern eine geschätzte Steuerlast auf Basis von Durchschnittswerten. Und das kann weh tun.

Gefordert wird: Datum, Transaktions-ID, Betrag, Coin, Euro-Wert zum Zeitpunkt der Transaktion und möglichst die Gegenpartei. Klingt nach viel, ist es auch. Wer zehn Coins auf fünf Wallets und drei Börsen jongliert, wird bald feststellen, dass Excel nicht mehr ausreicht.

Manche Nutzer versuchen deshalb, ihre Spuren durch dezentrale Plattformen oder Anbieter mit minimalen Anforderungen zu verwischen. Ein typisches Beispiel ist eine Krypto Börse ohne Registrierung. Solche Angebote mögen auf den ersten Blick attraktiv erscheinen, doch steuerlich schützt das nicht vor Mitteilungspflichten oder Nachweisanforderungen.

Wer clever ist, nutzt Tools wie Blockpit oder CoinTracking. Die bauen lückenlose Steuerreports, die sogar das Finanzamt glücklich machen. Und wer gar keine Lust hat, sich in Transaktionshistorien zu verlieren, der tut gut daran, alles direkt sauber zu erfassen oder wenigstens regelmäßig zu exportieren.

Privatvermögen oder Betriebsvermögen?

Die große Frage: Ist das alles noch privat oder schon ein Geschäft? Wer gelegentlich Coins kauft und verkauft, darf sich noch im privaten Bereich bewegen. Aber wer regelmäßig handelt, strategisch Gewinne mitnimmt oder gar Mining betreibt, könnte schnell ins Betriebsvermögen rutschen, mit allem, was dazugehört.

Im Betriebsvermögen interessiert sich das Finanzamt nämlich nicht für Haltefristen. Gewinne sind immer steuerpflichtig, egal ob der Coin eine Woche oder drei Jahre lag. Die Kryptos werden bilanziert, zu Jahresbeginn und -ende bewertet und die Differenz fließt in die Steuerberechnung.

Was in der Praxis oft übersehen wird: Auch Freiberufler und Einzelunternehmer können durch Krypto-Transaktionen plötzlich Betriebsvermögen schaffen. Wer etwa als Influencer Einnahmen in Krypto bekommt und sie im Business liegen lässt, hat das schon erreicht, mit allen Konsequenzen.

Steuerliche Fallstricke bei der Vermögensweitergabe

Krypto-Vermögen fallen unter die Erbschafts- und Schenkungsteuer. Der Wert wird am Tag der Übertragung bewertet, also nicht zum Zeitpunkt des Kaufs. Je nach Verwandtschaftsgrad gelten Freibeträge: 500.000 Euro bei Ehepartnern, 400.000 Euro bei Kindern. Alles darüber wird versteuert.

Was gern vergessen wird: Ohne Zugriff auf Wallets nützt der Erbe nichts. Private Keys gehören deshalb genauso ins Testament wie Immobilien oder Schmuck. Und wer anonym Schenkungen per Wallet-Transfer vollzieht, darf sich später nicht wundern, wenn das Finanzamt kritisch nachfragt.

Was bei der Steuererklärung 2025 beachtet werden muss

Die Steuererklärung für 2024 muss bis zum 31. Juli 2025 beim Finanzamt landen, zumindest ohne Steuerberater. Wer Unterstützung hat, darf sich bis Ende Februar 2026 Zeit lassen. Die relevanten Formulare? Anlage SO für private Veräußerungsgeschäfte, Anlage KAP für Kapitalerträge, bei Mining und Co. auch Anlage G und eine EÜR.

Wer schlau ist, hängt direkt eine Übersicht der Transaktionen an. Viele Steuer-Tools bieten mittlerweile PDFs mit Finanzamtsformat. Das spart Rückfragen, Nerven und mitunter sogar Geld. Wer bisher gar nichts erklärt hat, weil Krypto „ja anonym ist“, sollte sich mit der Idee vertraut machen, dass das Finanzamt längst auf dem Sprung ist. Der automatische Informationsaustausch wird ausgeweitet und die Blockchain vergisst nie. Wer also bisher dachte, das Thema aussitzen zu können, spielt ein gefährliches Spiel.