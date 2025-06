Heidelberg – Erneuerung von Fernwärmeleitungen in der Plöck und in der Nadlerstraße

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab dem 23. Juni 2025 erneuern die Stadtwerke Heidelberg Netze Fernwärmeleitungen in der Altstadt in den Straßen Plöck und Nadlerstraße. Die Arbeiten teilen sich in drei Bauabschnitte auf und werden voraussichtlich bis Ende August 2025 abgeschlossen.

1. und 2. Bauabschnitt

Der 1. Bauabschnitt umfasst die Plöck in Höhe der Hausnummern 11 bis 13. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen. Der 2. Bauabschnitt liegt zwischen Penny Markt und Ecke Nadlerstraße. Die Arbeiten dort dauern voraussichtlich drei Wochen.

Während der beiden Bauabschnitte wird die Plöck für den Durchgangsverkehr von montags bis freitags zwischen 7 und 17 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird über die Nadlerstraße umgeleitet, die Einbahnstraßenregelung ist während der Bauzeit aufgehoben. Zu- und Abfahrten sind von beiden Seiten aus ab bzw. bis zu den jeweiligen Baustellenbereichen möglich. Der Radverkehr wird über angrenzende Straßen umgeleitet. Die Einfahrt in das Parkhaus Galeria Heidelberg auf Höhe der Hausnummer 31 ist montags bis freitags von 14. Juli bis 25. Juli zwischen 17 und 22 Uhr nicht möglich, die Ausfahrt ist möglich. Für den Lieferverkehr sind zusätzliche Ladezonen eingerichtet.

3. Bauabschnitt

Der 3. Bauabschnitt befindet sich in der Nadlerstraße zwischen den Hausnummern 2 und 16. Die Arbeiten dauern rund vier Wochen. Beim 3. Bauabschnitt wird die Nadlerstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Zufahrten in die Plöck erfolgen dann über die Sofienstraße. Der Radverkehr wird über angrenzende Straßen umgeleitet. Die Einfahrt in das Parkhaus Galeria Heidelberg auf Höhe der Hausnummer 31 ist montags bis freitags von 28. Juli bis 1. August zwischen 17 und 22 Uhr nicht möglich, die Ausfahrt ist möglich. Für den Lieferverkehr sind zusätzliche Ladezonen eingerichtet.

Für alle drei Bauabschnitte gilt

Fußgänger können die jeweiligen Baustellenbereiche passieren. Die Stadtwerke Heidelberg werden die Einschränkungen für Anwohner und Anlieger, Ladengeschäfte, Gewerbetreibende sowie Gastronomie so gering wie möglich halten. Für die Leerung der Mülltonnen werden Sammelstellen eingerichtet. Die Mülltonnen werden von der Baufirma zu den Sammelstellen gebracht und gemäß Entsorgungskalender geleert.

Die Arbeiten sind erforderlich, um die Versorgungssicherheit mit Fernwärme weiterhin zu gewährleisten. Während der Bauzeit wird es zu kurzen Versorgungsunterbrechungen bei der Fernwärme kommen. Anwohner und Anlieger werden darüber im Vorfeld gesondert informiert. Die Rettungswege sind während der gesamten Bauzeit sichergestellt.

Parallel Glasfaserausbau

Parallel zur Erneuerung der Fernwärmeleitungen werden am Friedrich-Ebert-Platz Glasfaserkabel verlegt. Die Ostseite wird gesperrt, die Verkehrsführung auf der Westseite wird geändert, sodass eine Ausfahrt aus der Plöck möglich ist. Die Bushaltestelle der Linien 20 und 33 wird für diesen Zeitraum rund 30 Meter in Richtung Westen auf Höhe Friedrich-Ebert-Anlage 25 verlegt.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg