Frankenthal – Stadtbücherei Frankenthal Vorlese-Sommer Rheinland-Pfalz – Aktionen zum Tag des Matsches und Tag des Freibads

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Der erste Schritt zum Lesen ist das Vorlesen! Der Vorlese-Sommer Rheinland-Pfalz vom 23. Juni bis 24. August in der Stadtbücherei Frankenthal startet passend zur sommerlichen Jahreszeit mit vielen Aktionen unter freiem Himmel. Für die Teilnah-me am Vorlese-Sommer, der landesweiten Leseförderaktion unter Schirmherrschaft des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration, brauchen Kinder im Vorlesealter einen kostenfreien Büchereiausweis der Stadtbücherei Frankenthal. Die Anmeldekarten für den Vorlese-Sommer gibt es in der Stadtbücherei oder onli-ne unter www.vorlese-sommer.de. Anmelden kann man sich ab Dienstag, 17. Juni, um seinen Clubausweis für den Vorlese-Sommer zu erhalten. Für jedes vorgelesene Buch gibt es einen Stempel im Clubausweis. Vorlesen können alle, ob Eltern, Großeltern, ältere Geschwister oder Freunde. Für jedes Buch kann ein anderer Vorlesender gewählt werden. Das gemeinsame Vorlesen und Lauschen von Geschichten macht nicht nur großen Spaß, sondern fördert auch die Sprachfähigkeiten der Kinder. Es regt die Fantasie an und weckt Lesebegeisterung bei allen Teilnehmenden. Bei mindestens drei vorgelesenen Geschichten und ei-nem gemalten Bild zum Lieblingsbuch, gibt es eine Urkunde. Mit dem gestempelten Clubausweis nimmt man gleichzeitig an der landesweiten Verlosung teil, bei der es u. a. ein Kinderfahrrad, ein LEGO-Set, eine Toniebox oder Tonie-Figuren zu gewinnen gibt.

Vorleseaktionen im Freien zum Tag des Matsches und Tag des Freibads

Zum Auftakt des Vorlese-Sommers am Samstag, 28. Juni, treffen sich von 10 bis 12 Uhr Familien mit Kindern ab vier Jahren auf der zentralen Wiese der Willy-Brandt-Anlage. Passend zum Internationalen Tag des Matsches dreht sich bei diesen „Vor-lese-Maxis im Grünen“ vordergründig alles um das gemeinsame Geschichtenerzählen und Experimentieren mit Sand und Wasser. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere kreative Aktionen im Rahmen des Vorlese-Sommers laden Familien zum einfallsreichen Spielen mit Büchern ein: Zum Tag des Freibads am Montag, 7. Juli besucht die Stadtbücherei mit ihrem Lastenrad das Frankenthaler Strandbad. Von 10 bis 12 Uhr gibt es dort Geschichten und Mitmachaktionen für Familien mit Kindern ab vier Jahren rund ums Wasser zu entdecken. Eine gültige Eintrittskarte ins Strandbad ist Voraussetzung, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Am Freitag, 25. Juli von 10 bis 11 Uhr treffen sich auf der Willy-Brandt-Anlage die jüngsten Vorlese-Sommer-Kinder unter 3 Jahren mit ihren erwachsenen Begleitper-sonen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Vorlesen. Eine Anmeldung ist er-forderlich, bei Regen entfällt die Veranstaltung.

Weitere Informationen erhält man unter Veranstaltungen auf der Homepage der Stadtbücherei Frankenthal: www.frankenthal.de/stadtbuecherei oder auf der Inter-netseite www.vorlese-sommer.de

Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr) in der Welschgasse 11.