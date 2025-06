Frankenthal – Stadtbücherei Frankenthal Lesesommer 2025 startet mit großer Mitmachaktion der Stadt-Schüler-Vertretung

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. „Lese-Paaaarty“ heißt es bald wieder in der Stadtbücherei Frankenthal. Der Lese-sommer, das größte Lese-Fest in Rheinland-Pfalz, findet jährlich unter der Schirm-herrschaft des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration statt. Vom 23. Juni bis 24. August wartet in der Stadtbücherei Frankenthal wieder ein ab-wechslungsreiches Angebot auf junge Lesende zwischen sechs und 16 Jahren. Ab Dienstag, 17. Juni kann man sich mit dem eigenen Büchereiausweis zum Lese-sommer anmelden. Anmeldekarten gibt es in der Stadtbücherei oder online unter www.lesesommer.de. Einfach die Karte von einem Erziehungsberechtigten unter-schreiben lassen und direkt in der Bücherei abgeben. Der Einstieg ist jederzeit bis zum Ende der Leseaktion möglich. Alle, die mindestens drei Bücher über die Ferien lesen und drei Stempel in ihrer Clubkarte sammeln, können am Abschlussfest teilnehmen und erhalten eine Ur-kunde. Wer an der landesweiten Verlosung mitmachen möchte, kann für jedes Buch eine Bewertungskarte abgeben. Je mehr Bücher man gelesen hat, desto mehr Loskarten landen im Topf der landesweiten Verlosung. Mitmachen lohnt sich, denn es gibt tolle Preise zu gewinnen: u. a. einen Europa-Park-Gutschein oder ein Hover Board.

Vorleseaktion der SSV Frankenthal für Dritt- und Viertklässler am 23. Juni

Am Montag, 23. Juni, startet der diesjährige Lesesommer mit einer besonderen Aktion: Die Stadt-Schüler-Vertretung Frankenthal organisiert in Kooperation mit der Stadtbücherei eine interaktive Vorleseaktion für Schüler der dritten und vierten Klassen. An drei Stationen in der Stadtbücherei warten zwischen 16 und 17.30 Uhr kurze Geschichten und Mitmachangebote auf teilnehmende Grundschüler. Das Gehörte wird unter anderem mit Smartboard und Erzähltheater direkt kreativ umgesetzt.

„Als Stadt-Schüler-Vertretung möchten wir das soziale Miteinander über alle Alters-grenzen hinweg stärken und gleichzeitig die Freude am Lesen fördern”, kündigt Max Sebastian, Vorstandsmitglied der SSV, an. „Wir freuen uns auf einen interaktiven Nachmittag voller Geschichten, gemeinsamer Erlebnisse und vieler begeisterter Kinder.“ Für das Lesen motiviert, können sich die teilnehmenden Kinder am Ende der Ver-anstaltung für den Lesesommer anmelden und als Erste die neuen Lesesommer-bücher aus einer großen Auswahl an aktueller Kinder- und Jugendliteratur entlei-hen. Anmeldungen zur Vorleseaktion sind ab sofort möglich.

Vielfältige Kreativ-Workshops während des Lesesommers

Eines der Ziele während des Lesesommers ist das Sammeln von Stempeln in der Clubkarte. Jeder Stempel steht für ein gelesenes Buch. Um sich die Stempel zu verdienen, gibt es verschiedene Möglichkeiten: Entweder kann ein Online-Buchtipp ausgefüllt, im Buchcheck kurz der Inhalt des Buches beschrieben, ein Bild zum Buch gemalt oder an einem Lesesommer-Kreativ-Workshop teilgenommen werden. Samstags und vormittags kann der Inhalt auch in einem persönlichen Gespräch erzählt werden. Hierfür sucht die Stadtbücherei Frankenthal noch engagierte Zuhö-rende, die die Kinder beim Erreichen ihrer Lesesommer-Ziele unterstützen möchten.

Stempel sammeln, neue Geschichten erfinden oder eigene Songs kreieren, kann man montags in den kostenfreien Lesesommer-Kreativ-Workshops für Kinder ab der abgeschlossenen ersten Klasse oder ab acht Jahren. Die Themen:

7. Juli, 10 bis 14 Uhr: Zauber‘ dich ins Buch! Green-Screen-Fotografie (ab 8)

14. Juli, 10 bis 14 Uhr: Wie klingt dein Song zum Lesesommer? KI-Werkstatt (ab 8)

21. Juli, 10 bis 13 Uhr: Spiel ab! Brettspiele gestalten und spielen

28. Juli, 10 bis 13 Uhr: Geschichten aus Steinen: Bauen mit Lego und Duplo

4. August, 10 bis 14 Uhr: Erfinde deine Geschichte: Kreatives Schreiben (ab 8)

11. August, 10 bis 14 Uhr: Alles Neon! Gestalten in leuchtenden Farben Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Auch Jugendliche ab 12 Jahren können sich über tolle Aktionen rund ums Buch freu-en, mittwochs, kostenfrei und ohne Voranmeldung:

25. Juni, 16 bis 18 Uhr: Trendige Regenbogen-Lesezeichen knüpfen

16. Juli, 15 bis 18 Uhr: Programmiere dein eigenes Text-Adventure mit Twine.

13. August, 16 bis 18 Uhr: Collagen, Aquarelle, Handlettering und mehr: Designe eigene Spruch-Karten.

Abschlussfest für alle erfolgreichen Teilnehmenden

Die Clubkarten können am Ende des Lesesommers bis spätestens Samstag, 23. August abgegeben werden. Als besonderes Highlight lädt die Stadtbücherei alle erfolgreichen Teilnehmenden mit mindestens drei gelesenen Büchern zu einem gemeinsamen Besuch im LUX-Kino Frankenthal am Dienstag, 9. September oder Donnerstag, 18. September ein. Die Kinokarten können zusammen mit der Urkunde ab Dienstag, 2. September 2025 abgeholt werden. Jugendliche ab 13 Jahren sind am Mittwoch, 17. September ins Gate 99 in Frankenthal zu einer gemeinsamen Runde Gleamgolf eingeladen.

Weitere Informationen erhält man unter Veranstaltungen auf der Homepage der Stadtbücherei Frankenthal: www.frankenthal.de/stadtbuecherei und auf der Inter-netseite www.lesesommer.de

Kontakt & Anmeldungen zur Vorleseaktion der SSV und den Lesesommer-Workshops: telefonisch unter 06 233 – 89 630, per Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr) in der Welschgasse 11.

