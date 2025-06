Berlin/Metropolregion Rhein-Neckar – Autobahn GmbH erwartet Hochbetrieb auf Autobahnen zu Fronleichnam

Berlin / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Zum bevorstehenden Feiertag Fronleichnam am 19. Juni, der in sechs Bundesländern begangen wird, erwartet die Autobahn GmbH ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Fernstraßen. Bereits am Mittwochnachmittag (18. Juni) ist mit Verzögerungen auf vielen Strecken zu rechnen, da viele Pendler und Kurzurlauber gleichzeitig unterwegs sind. Am darauffolgenden Wochenende wird der Reiseverkehr voraussichtlich weiter zunehmen, wenn in Bayern und Baden-Württemberg die Pfingstferien enden. Fronleichnam ist in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie in Teilen Sachsens und Thüringens ein gesetzlicher Feiertag. Daher ist vor allem in diesen Regionen mit einer deutlichen Zunahme des Verkehrs zu rechnen.

Staurisikokarte

Um den Reisenden eine bestmögliche Unterstützung zu bieten, hat die Autobahn GmbH eine Staurisikokarte für den Zeitraum vom 18. bis 22. Juni erstellt. Sie zeigt staugefährdete Baustellenabschnitte auf den wichtigsten Ferienrouten und dient als Orientierungshilfe für Reisende.

Hier geht es zur Staurisikokarte

https://www.autobahn.de/presse/mitteilung/autobahn-gmbh-erwartet-hochbetrieb-auf-autobahnen-zu-fronleichnam

Quelle: Die Autobahn GmbH des Bundes