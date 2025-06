Mannheim – „Einen Schritt weiter“: Vorträge zur beruflichen Neuorientierung – Neun digitale und zwei Präsenz-Workshops vom 23. Juni bis 3. Juli

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Arbeitsmarkt unterliegt einem fortlaufenden Wandel. Beschäftigte müssen sich immer wieder und schneller auf Veränderungen einlassen. Das neue Verständnis von Arbeit schafft sowohl neue Herausforderungen als auch neue Chancen. Manchmal kommt man aber auch selbst an den Punkt, an dem man merkt, dass es Zeit für eine berufliche Veränderung ist. „Einen Schritt weiter“ geht es beruflich mit den Workshop-Wochen des Teams der Berufsberatung im Erwerbsleben der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN). Vom 23. Juni bis 3. Juli behandeln neun digitale Vorträge, die jeweils 90 Minuten dauern, verschiedene Themen rund um die berufliche Neuorientierung. Zudem werden Präsenzworkshops zum Thema „Wiedereinstieg“ in den Arbeitsagenturen Mannheim und Ludwigshafen angeboten. Die Teilnahme an allen Vorträgen ist kostenlos, eine Anmeldung erfolgt über die Internetseite https://eveeno.com/workshops-bbie-mrn. Fragen können per Mail ans Team übermittelt werden: Ludwigshafen.Beratung4.0@arbeitsagentur.de. Infos zum Angebot der Berufsberatung im Erwerbsleben der Agenturen für Arbeit Landau, Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg gibt es auf der Internetseite www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/bbie.

Montag, 23. Juni

• 16 Uhr: Selbstvermarktung für Introvertierte

Mittwoch, 25. Juni

• 9.30 Uhr: Ihr Weg zum Traumberuf – Weil Ihre Stärken zählen

Donnerstag, 26. Juni

• 9.30 Uhr: Entscheidung leicht gemacht – Entscheidungstypen

• 16 Uhr: Orientierung – So fange ich an

Freitag, 27. Juni

• 9.30 Uhr: Ihr Weg zum Traumberuf – Ihre Interessen im Blick

Montag, 30. Juni

• 16 Uhr: Jobs im Öffentlichen Dienst

Dienstag, 1. Juli

• 16 Uhr: Künstliche Intelligenz (KI) im Bewerbungsprozess

Mittwoch, 2. Juli

• 9 bis 11 Uhr: Wiedereinstieg – Wichtige Schritte auf Ihrem Weg

Dieser Workshop findet in der Agentur für Arbeit Mannheim, M 3A, im Raum 528 statt.

• 16 Uhr: Ihr Weg zum Traumberuf – Mit Weiterbildung zum Erfolg

Donnerstag, 3. Juli

• 9 bis 12 Uhr: Vier Schritte zum Wiedereinstieg

Dieser Workshop findet im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, Berliner Straße 23a, statt.

• 16 Uhr: Veränderung erfolgreich gestalte

Quelle: Arbeitsagentur Mannheim