Ludwigshafen – Tag der offenen Gartentür- Matthäusgemeinde lädt zum Entdecken ein

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 15. Juni 2025, lädt der Mitmachgarten an der Matthäuskirche im Ludwigshafener Stadtteil West herzlich ein zum „Tag der offenen Gartentür”. Zwischen 10:00 und 16:00 Uhr erwartet Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm in einer grünen Oase mitten in der Stadt.

Der Garten ist ein Ort der Begegnung, Erholung und aktiven Mitgestaltung. Hier entstehen in gemeinschaftlicher Arbeit Gemüse- und Kräuterbeete, Insektenparadiese, kreative Pflanzobjekte, ein Wasserbiotop und vieles mehr. Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein, während es Kaffee, Kuchen und spannende Informationen rund um das Gartenprojekt gibt.

Highlight des Tages:

Besucherinnen und Besucher können ihr eigenes Brot im Holzofen backen. Einfach Brotteig mitbringen – eine Anmeldung für das Brotbacken ist erwünscht unter ansprechbar-matthaeus@diakonie-pfalz.de oder telefonisch unter 0621 514591

Veranstaltungsdetails:

Datum: Sonntag, 15. Juni 2025

Uhrzeit: 10:00 – 16:00 Uhr

Ort: Mitmachgarten der Matthäuskirche

Waltraudenstraße 34, 67059 Ludwigshafen

ansprechbar@matthäus ist ein gemeinsames Projekt der Jona-Kirchengemeinde, des Diakonischen Werks Pfalz und der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz im Stadtteil West in Ludwigshafen. Ziel ist es, diakonische Angebote im Quartier zu stärken, niedrigschwellig ansprechbar zu sein und einen Ort der Begegnung zu schaffen.

Das Projekt bietet Beratung bei Verbraucherfragen, unterstützt Nachbarschaftsinitiativen, schafft Raum für Aktivitäten und fördert das Engagement der Bewohnerinnen und Bewohner. Besonders im Blick sind dabei ältere Menschen und der Kampf gegen Vereinsamung.

Gefördert wird das Projekt vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz.