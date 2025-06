Lampertheim / Viernheim – Martin Weinbach ist der neue Chef der Polizeistation

Lampertheim / Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Polizeihauptkommissar Martin Weinbach ist der neue Leiter der Polizeistation Lampertheim-Viernheim. Polizeipräsident Björn Gutzeit übertrug dem erfahrenen Polizeibeamten am Mittwoch (11.06.) offiziell die Leitung der Dienststelle. Damit übernimmt Martin Weinbach die Nachfolge des Ersten Polizeihauptkommissars Florian Mohr, der ins Polizeipräsidium Südhessen nach Darmstadt wechselte.

Polizeipräsident Björn Gutzeit skizzierte die zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen, die das neue Amt mit sich bringen werden. Dabei würdigte er die bisherigen Leistungen des neuen Dienststellenleiters, der 1990 seine Laufbahn bei der Hessischen Polizei begann. Für seine neue und verantwortungsvolle Aufgabe wünschte er dem Polizeihauptkommissar ein gutes Händchen und viel Erfolg.

Martin Weinbach startete nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung seine polizeiliche Laufbahn im Jahr 1993 bei der Hessischen Bereitschaftspolizei in Mühlheim am Main, von wo aus es ihn aber schon nach wenigen Monaten nach Südhessen zog. Insgesamt 20 Jahre Wechselschichtdienst bei den Polizeistationen Groß-Gerau und Heppenheim wurden nur unterbrochen vom Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst an der Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden. Anschließend wurde Martin Weinbach unter anderem in verschiedenen Funktionen in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Bergstraße eingesetzt. Nach zwei Jahren als Leiter für Sicherheits- und Ordnungsaufgaben bei der der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, war der in wenigen Tagen 54-Jährige zuletzt in dieser Funktion, sowie in Personalunion als Abwesenheitsvertreter des dortigen Dienststellenleiters, beim 1. Polizeirevier in Darmstadt tätig.

Der Polizeihauptkommissar freut sich auf die Zusammenarbeit mit seinen neuen Kolleginnen und Kollegen. Für die künftige Zusammenarbeit mit anderen Behörden und insbesondere den Kommunen im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Lampertheim-Viernheim wünscht sich Weinbach: “Ein konstruktives Miteinander, um gemeinsam gute Ergebnisse zu erreichen.”

Martin Weinbach ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Er lebt mit seiner Familie in Lorsch. Seinen dienstlichen Ausgleich findet er als engagierter Trainer einer Fußballmannschaft in seinem Wohnort, spielt selber noch in einer Altherren-Fußballmannschaft, taucht und liest gerne.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen (ots)