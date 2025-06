Heidelberg – Transportnetzbetreiber terranets bw informiert: Rohrlagerplatz für den Bau der „Süddeutschen Erdgasleitung“ (SEL)

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Transportnetzbetreiber terranets bw informiert: Rohrlagerplatz für den Bau der „Süddeutschen Erdgasleitung“ (SEL) terranets bw plant den Bau der rund 250 Kilometer langen „Süddeutschen Erdgasleitung“ (SEL), die in Abschnitten realisiert wird. Der rund 61 Kilometer lange Leitungsabschnitt von Heidelberg bis Heilbronn soll bis Ende 2026 fertiggestellt werden. terranets bw bereitet den Bau derzeit vor. Dazu zählen unter anderem archäologische Grabungen, Maßnahmen zum Artenschutz und das Errichten von Rohrlagerplätzen entlang der Trasse. Auf dem Gebiet der Stadt Heidelberg wird voraussichtlich ab Ende Juni zwischen Grenzhof und der Stadt Eppelheim ein Rohrlagerplatz eingerichtet. Die Fläche wird voraussichtlich bis Winter 2026 als Rohrlagerplatz genutzt werden. Ab August bis voraussichtlich Jahresende werden die Rohre angeliefert werden. Der Transport der Rohre erfolgt vom Herstellerwerk in Mülheim an der Ruhr umweltfreundlich per Bahn. LKWs transportieren die Leitungsrohre bis zu den Lagerflächen. Bürgerinnen und Bürger werden um Verständnis gebeten, sollte es bei der Einfahrt in Feldwege zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen.

