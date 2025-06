Heidelberg – Nicole Marmé und Werner Pfisterer laden zur Bürgersprechstunde!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Dienstag (10.06.2025) eskalierte in der Kaiser-Wilhelm-Straße gegen 13:50 Uhr ein Streit zwischen zwei Fußgängern. Ein 71-jähriger Mann lief zuvor an einer roten Fußgängerampel über die Straße und wurde von einem 61-jähriger Mann auf das Fehlverhalten angesprochen. Zunächst entstand ein Wortgefecht, welches in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Beide Männer erlitten ... Mehr lesen »