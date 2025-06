Heidelberg – Mehr Platz für gute Bildung und Betreuung! Erweiterungsbau der Kita Furtwänglerstraße eingeweiht – Angebot jetzt für 120 Kinder

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – 30 Jahre ist sie alt und neuerdings um 40 Plätze reicher: Die städtische Kindertageseinrichtung Furtwänglerstraße hat am Freitag, 6. Juni 2025, mit einem Sommerfest für Kinder und Eltern den neuen Erweiterungsbau offiziell eingeweiht. Die Kita in direkter Nachbarschaft zur Heiligenbergschule bietet nun Betreuungsplätze für 120 Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt an. Mehr als 2,5 Millionen Euro hat die Stadt in den Erweiterungsbau in innovativer Holzmodulbauweise investiert. Der Bund fördert das Projekt mit 264.000 Euro. Durch die Erweiterung können in der Einrichtung nun sechs statt bisher vier Gruppen angeboten werden.

„Der Erweiterungsbau ist ein wichtiger Beitrag, um den bestehenden Bedarf an Kindergartenplätzen im Heidelberger Norden und speziell in Handschuhsheim zu decken. Ich freue mich, dass es gelungen ist, neue Fachkräfte zu gewinnen, um die qualitativ hochwertige Betreuung und Förderung für die Kinder in Heidelberg zu stärken“, sagte Bürgermeisterin Stefanie Jansen, Dezernentin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit der Stadt Heidelberg, bei der Eröffnung. Die Kita Furtwänglerstraße ist eine von 15 Kindertageseinrichtungen im Stadtteil Handschuhsheim. Insgesamt gibt es hier mehr als 730 Betreuungsplätze für Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt.

Heidelberger Kitabaukasten

Der Erweiterungsbau auf Basis des „Heidelberger Kitabaukastens“ mit flexiblen Holzmodulen umfasst je zwei Gruppenräume, Schlafräume, Intensivräume, Sanitärräume sowie einen Personalraum, ein behindertengerechtes WC und ein Personal-WC und einen Abstellraum. Die Räume sind über einen Spielflur miteinander verbunden. Eine Holzterrasse dient als erweiterte Spielfläche zwischen den Gruppenräumen. Eine begrünte Schallschutzmauer schafft zusätzlichen Schutz und eine Ruhezone im Außenspielbereich. Das Gebäude verfügt über ein integriertes Lüftungssystem. Zusätzlich wurden einbruchsichere Lüftungslamellenfenster eingebaut, die eine Belüftung des Gebäudes in den warmen Sommermonaten auch in der Nacht ermöglichen. Großzügige Fensterflächen erlauben einen Ausblick auf den bestehenden und erweiterten Außenspielbereich der Kita.

Persönlichkeitsentwicklung als Kern pädagogischer Arbeit

„In unserer Kindertageseinrichtung legen wir großen Wert darauf, die Kinder auf ihrem Weg zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützend zu begleiten und ihnen Raum für Mitgestaltung zu geben. Besonders im Vorschulbereich fördern wir die Kinder intensiv und bereiten sie auf die Schule vor. Wir freuen uns sehr, dass wir durch die zwei neuen Gruppen nun viele neue Kinder und ihre Familien bei uns willkommen heißen dürfen“, sagte Kita-Leiterin Julia Ritter.

Mehr Infos zur Kinderbetreuung in Heidelberg gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/kinderbetreuung.

Quelle: Stadt Heidelberg