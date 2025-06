Heidelberg – Kundenzentrum der Stadtwerke zieht um

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Kundenzentrum der Stadtwerke Heidelberg zieht in die neue Hauptverwaltung der Stadtwerke Heidelberg in Bergheim in der Alten Eppelheimer Straße 26. Zu erreichen ist es in den neuen Räumen ab Montag, den 23. Juni 2025, ab 8 Uhr.

Mit dem Umzug ändern sich auch die Öffnungszeiten. Diese sind Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 16 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 9 bis 18 Uhr.

Kontaktwege während der Umzugsphase

Aufgrund des Umzugs kann das bisherige Kundenzentrum in der Kurfürsten-Anlage 42-50 in der Zeit vom 16. bis zum 22. Juni nicht persönlich besucht werden. Auch sind ab dem 12. Juni vorübergehend keine Zahlungen am Kassenautomaten möglich.

Das Kundenzentrum ist während dieser Zeit jedoch wie gewohnt über die kostenfreie Hotline 0800 513 513 2 zu erreichen. Auch der ENERGIEladen in der Heidelberger Altstadt, Hauptstraße 120, ist geöffnet – auch am Brückentag, den 20. Juni.

Rund um die Uhr steht außerdem der Online-Kundenservice unter www.swhd.de/online-kundenservice zur Verfügung.

Die Entstördienste sind ebenfalls 24 Stunden am Tag an 7 Tagen in der Woche erreichbar:

Strom: 06221 513-2090

Erdgas: 06221 513-2030

Fernwärme: 06221 513-2060

Wasser: 06221 513-2060

Quelle: Stadtwerke Heidelberg