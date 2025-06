Heidelberg – Art y Circ in der HebelHalle und Open Air im Juli

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Juli präsentiert das UnterwegsTheater Heidelberg zeitgenössischen Zirkus der Weltklasse mit Luftakrobatik, Hand-auf-Hand-Artistik, Jonglage und Akrobatik am Chinesischen Mast – der Vorverkauf läuft!

Vom 4. bis 6. Juli sowie 11. bis 13. Juli zeigt das UnterwegsTheater Heidelberg wieder sein Erfolgsformat Art y Circ mit zwei neuen hochkarätigen Programmen:

Am 4., 5., und 6. Juli gibt es Open Air und in der HebelHalle fulminante Luftakrobatik und ausgefeilte Hand-auf-Hand-Artistik mit Avital und Jochen und Chris Iris. Avital und Jochen Pöschko sind vielfach ausgezeichnete Luftakrobaten, die mit technischem Können und gegenseitigem Vertrauen atemberaubende und stimmungsvolle Artistik an Schwungtrapez, Bungee und Strapaten präsentieren. Das Duo Chris Iris zeigt ebenso virtuos wie sympathisch ihre originelle und international gefragte Hand-auf-Hand-Akrobatik. Mit dabei sind auch die 16 Jahre junge Mayaan Pöschko, die am Luftring bereits international aufgetreten ist, sowie die profilierten Zirkusmusiker David Goo (Gitarre, Gesang, Klavier) und Romain Vicente (Schlagzeug, Bass, Posaune).

Am 11., 12., und 13. Juli präsentiert das UnterwegsTheater raffinierte Jonglage mit Stefan Sing und atemberaubende Artistik am Chinesischen Mast mit Sebastian & Flurina. Stefan Sing führt Jonglage, Tanz, Theater und Philosophie zu einer einmaligen Kunst zusammen, in der sich Poesie und Perfektion ganz natürlich verbinden. Sein neustes Solo „Voyager 3“ ist ein virtuoses, meditatives, ekstatisches, metaphorisches, unkonventionelles Jongliersolo, das zum Staunen und Schmunzeln bringt. Sebastian & Flurina sind ein ebenso brandneues wie außergewöhnliches Duo am Chinesischen Mast aus Berlin. Fernab von alten Bildern und Bewegungsmustern haben sich die beiden ihre eigene Welt gebaut, voller Zusammenarbeit, Spiel und Leidenschaft. Solistisch zeigt Flurina Bartelmus einen Luftring Act, der eine verwinkelte Ästhetik mit besonnenen Bewegungen zu einem zauberhaften Ereignis von meditativer Kraft verschmelzen lässt.

Art y Circ

Luftakrobatik von und mit Avital und Jochen

Hand-auf-Hand-Artistik von und mit Chris und Iris

Freitag, den 4. Juli 2025, 20 Uhr, HebelHalle und Innenhof UnterwegsTheater

Samstag, den 5. Juli 2025, 20 Uhr, HebelHalle und Innenhof UnterwegsTheater

Sonntag, den 6. Juli 2025, 20 Uhr, HebelHalle und Innenhof UnterwegsTheater

Mit: Avital Pöschko Schwungtrapez, Bungee, Strapaten | Jochen Pöschko Schwungtrapez, Bungee | Mayaan Pöschko Luftring | Iris Pelz Hand-auf-Hand-Artistik | Christopher Schlunk Hand-auf-Hand-Artistik | David Goo Gitarre, Gesang, Klavier | Romain Vicente Schlagzeug, Bass, Posaune



Art y Circ

Voyager 3 von und mit Stephan Sing

FarFall von und mit Sebastian & Flurina

Luftring Act mit Flurina Bartelmus

Freitag, den 11. Juli 2025, 20 Uhr, HebelHalle und Innenhof UnterwegsTheater

Samstag, den 12. Juli 2025, 20 Uhr, HebelHalle und Innenhof UnterwegsTheater

Sonntag, den 13. Juli 2025, 20 Uhr, HebelHalle und Innenhof UnterwegsTheater

Mit: Stefan Sing Jonglage | Sebastian Stamm Chinesischer Mast | Flurina Bartelmus Chinesischer Mast, Luftring

Tickets: 17,50 EUR / ermäßigt 12,- EUR (zzgl. Gebühren)

Weitere Informationen sowie Tickets unter www.unterwegstheater.de

Fotos: Bild 1: Günter Krämmer / Bild 2: Igor Ripak

Quelle: Unterwegstheater Heidelberg