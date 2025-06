Germersheim – Auseinandersetzung auf dem Pfingstmarkt

Weisenheim am Sand / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In der Nacht auf Mittwoch (11.06.2025, gegen 2:45 Uhr) kam es zum Brand in einem Wohnhaus in der Fingerhutgasse. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein Bewohner das Feuer gelegt haben. Er wurde vorläufig festgenommen. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. ... Mehr lesen »