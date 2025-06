Weinheim – Vom Holz, das nicht schwimmt – Interessante Exotenwaldführung am Sonntag, 15. Juni, über klimaresiliente Bäume

Weinheim / Metropolregion Rhein-neckar – Wie sehen unsere Wälder angesichts des Klimawandels in ein paar Jahren aus? Wer weiß das? Welche Bäume sind resilient gegen Hitze und Trockenheit. „Der hier überlebt sicher“, sagt der Weinheimer Natur- und Stadtführer Dietmar Spicker und klopft auf das steinharte Holz des Eisenholzbaumes, der im Weinheimer Schlosspark steht. Der Eisenholzbaum, der ursprünglich aus dem Iran stammt, ist ein Ziel seiner Führung durch den Weinheimer Exotenwald, die am Sonntag, 15. Juni, 15 Uhr, angeboten wird. Sie dauert etwa zwei Stunden und hat diesmal einen Schwerpunkt, der zu den angesagten heißen Temperaturen am Wochenende passen dürfte: Der Spaziergang durch den schattigen Wald, der direkt an den Schlosspark grenzt, führt zu Bäumen, die dem Klima trotzen.

Der Eisenholzbaum ist so einer, er liegt auf dem Weg vom Treffpunkt am Schlosshof-Brunnen zum Exotenwald. Er braucht wenig Wasser und verträgt große Hitze. Sein Holz ist so kompakt, dass es schwerer wiegt als Wasser – es geht also unter und schwimmt nicht. Ähnlich verhält es sich mit dem Blauglockenbaum an einem Wegesrand des Waldes, der sehr anspruchslos ist, aber dennoch mehrere Meter pro Jahr wachsen kann. Spiekers Weg führt auch zu den spektakulären Mammutbäumen, die allerdings weit mehr unter der Trockenheit leiden. Er erklärt auch, wie man sich im Exotenwald sogar ernähren könnte, denn dort wachsen verschiedene fremdländische Nussbäume: Peka, Hickory und Co. „Sie wurden als Proteinersatz genommen, wenn die Jagd erfolglos war“, erklärt er.

Im Weinheimer Exotenwald, der mit rund 60 Hektar Ausdehnung zu den größten in Europa zählt, stehen rund 170 verschiedene Baumarten.

Führung durch den Weinheimer Exotenwald am Sonntag, 15. Juni, Treffpunkt 15 Uhr am Brunnen im Kleinen Schlosshof. Gebühr 8 Euro pro Person, Anmeldung bei der Tourist-Info unter tourismus@weinheim.de oder 06201-82 610. Jederzeit auch für Gruppen buchbar.

Fotos: Stadtführer Dietmar Spicker bei den Exotenwaldführungen

Quelle: Stadt Weinheim