Viernheim – Demenznetz-Sommerfest auf dem Apostelplatz – Ökumenischer Gottesdienst, Live-Musik sowie Kaffee und Kuchen

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Demenznetz Viernheim lädt herzlich zum Sommerfest am Mittwoch, 25. Juni, von 14 bis 17 Uhr auf dem Apostelplatz ein. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger Viernheims sowie Gäste aus den umliegenden Kommunen. Besonders willkommen sind wie immer Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen.

Eröffnet wird das Fest um 14 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst unter dem Motto „Demenz – gemeinsam mutig“, gestaltet von Pfarrer Klaus Traxler (Evangelische Kirchengemeinde) und Gemeindereferent Herbert Kohl (Katholische Kirche). Ab etwa 14:45 Uhr dürfen sich die Gäste auf Kaffee und Kuchen, Livemusik und ein abwechslungsreiches Programm freuen. Es gibt Gelegenheiten zum Austausch, Tanzen, Verweilen und zur Information rund um das Thema Demenz.

Umfassende Informationsangebote

Am Stand des Demenznetzes erhalten Interessierte hilfreiche Informationen und Unterstützungsangebote aus Viernheim. Eine ganz besondere Erfahrungen können die Besucherinnen und Besucher bei der Teilnahme am Demenzparcours machen. An zwei Stationen können Alltagssituationen durchgeführt werden. Dabei simuliert der Parcours die Einschränkungen, die Menschen mit Demenz in ihrem Alltag erleben. Diese Erfahrungen führen dazu, dass man sich selbst besser in die Situation eines Menschen mit Demenz hineinversetzen kann. Die Stationen sind Teil eines größeren Parcours und werden vom “Verein Leben mit Demenz e.V.” aus Weinheim zur Verfügung gestellt.

„Flitzi“, das Büchermobil der Stadtbibliothek bietet eine Auswahl an Fachliteratur rund um das Thema Demenz. Auch „Vanellas Spielewelt“ ist mit passenden Spielen für Seniorinnen und Senioren vertreten. Zahlreiche Freizeitangebote für Menschen ab 55 Jahren und Schnupperfahrten mit der e-Rikscha runden das Angebot ab.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet bei jedem Wetter statt. Sollte es regnen, wird sie in die Selbstverwaltete Begegnungsstätte 55+ (SBS 55+) am Schillerplatz 1a verlegt.

Warum das Thema Demenz uns alle betrifft

In Deutschland leben aktuell rund 1,8 Millionen Menschen mit Demenz, weltweit sind es etwa 55 Millionen. Für das Jahr 2050 wird in Deutschland mit 2,8 Millionen Betroffenen gerechnet. Hinter diesen Zahlen stehen persönliche Schicksale – und Angehörige, die ebenfalls Unterstützung benötigen.

Das Demenznetz Viernheim ist ein Zusammenschluss verschiedener Viernheimer Institutionen, Ärztinnen und Ärzte sowie engagierter Privatpersonen. Ziel des Netzwerks ist es, das Thema Demenz immer wieder ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und sowohl die erkrankten Menschen als auch deren Angehörige zu unterstützen.

Für weitere Informationen steht das SeniorenBüro telefonisch unter 06204 988-239 oder per E-Mail an seniorenbuero@viernheim.de als Ansprechpartner zur Verfügung.

Bildtext: Das Demenznetz Viernheim schafft auch beim diesjährigen Sommerfest wieder Raum für Begegnung, Austausch, Musik und Information (Archivbild)

Bildquelle: Stadt Viernheim

Quelle: Stadt Viernheim