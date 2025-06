Südliche Weinstrasse – Noch mehr Demokratie im Kreishaus: Doppelausstellung eröffnet – Bis zum 11. Juli zu sehen

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Was haben der berühmte, im 19. Jahrhundert aktive und in Landau geborene Karikaturist Thomas Nast und rund 200 Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Südliche Weinstraße und darüber hinaus gemeinsam? Sie alle setzten oder setzen sich ein für Demokratie, Akzeptanz und Vielfalt. Sichtbarer Beweis ist derzeit im Kreishaus der Südlichen Weinstraße zu sehen: Neben ausgesuchten Werken des Deutschamerikaners Nast werden Porträts von Bürgerinnen und Bürgern, die vor der Kamera des Fotografen Thomas Brenner standen und sich selbst als „Demokratie-Fan”, „Demokratie-Verteidiger” oder „Demokratie-Liebhaber” bezeichnen, im und vor dem Kreishaus der Südlichen Weinstraße gezeigt. Landrat Dietmar Seefeldt hat am Mittwochabend die Doppelausstellung „Thomas Nast – Kämpfer für Demokratie und Gleichberechtigung” und „Demokratie – Akzeptanz – Vielfalt – Fotoaktion im Landkreis Südliche Weinstraße” eröffnet, die noch bis zum 11. Juli besucht werden kann.

„Über 200 Bürgerinnen und Bürger haben sich bei uns in der Kreisverwaltung, in den Verwaltungen der Verbandsgemeinden sowie in der Sparkasse Südpfalz fotografieren lassen und somit Gesicht gezeigt. Das ist ein starkes Zeichen für die Demokratie und Vielfalt”, so Landrat Seefeldt. „Passend zur Fotoaktion stellen wir im Foyer des Kreishauses 40 Karikaturen von Thomas Nast aus, ein Verfechter der Demokratie und Gleichberechtigung.” Eine Doppelausstellung im Kreishaus sei etwas ganz Besonderes. „Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen, die Werke von Nast und die Fotos von Thomas Brenner zu betrachten”, lädt Seefeldt zum Besuch ins Kreishaus ein.

Werke Nasts auch heute aktuell

Gudrun Stübinger-Kohls, Vorsitzende des Thomas-Nast-Vereins Landau e.V., und Hans-Joachim Schatz, Mitglied des Vereins, führten in die Ausstellung über den Karikaturisten ein. Stübinger-Kohls beleuchtete die Biografie des 1840 in Landau geborenen und 1846 mit seiner Familie in die USA ausgewanderten Nast, der mit scharfem und humorvollem Blick auf sich und die Welt seine Karikaturen anfertigte – und unter anderem das moderne Bild des Weihnachtsmannes schuf. Auch der von ihm gestaltete demokratische Esel, der republikanische Elefant, die Allegorien des „Uncle Sam” und der „Columbia” sind aus der amerikanischen Politik nicht mehr wegzudenken.

Schatz indes widmete sich dem publizistischen Wirken Nasts, der mit seinen Werken bei der bedeutenden New Yorker Wochenzeitung „Harpers Weekly” mit Unerschrockenheit, Standhaftigkeit und Mut das politische Geschehen beeinflusste und sich auch von Drohungen nicht einschüchtern oder gar beeinflussen ließ. Zwar hätten Karikaturen heute wohl nicht mehr den Stellenwert von einst, jedoch seien die Werke von Nast auch heute ein eindringlicher Appell: „Wachsam bleiben!”

Politikwissenschaftler Prof. Dr. Ulrich Sarcinelli, bis 2013 Vize-Präsident der damaligen Universität Koblenz-Landau (heute RPTU), führte in die Ausstellung zur Fotoaktion ein. So unterschiedlich die gezeigten Fotos und die selbstgewählten Bezeichnungen wie „Demokratie-Sinnfluencer” oder „Demokratie-Visionär” auch seien, so eine alle Abgebildeten doch eines: die Sorge um die Demokratie. Sie sei Grundlage unserer Freiheit, so Sarcinelli, insbesondere dann, wenn radikale Stimmen lauter würden und das freiheitliche Gemeinwesen in Gefahr brächten. Themen, mit denen sich im Übrigen auch Thomas Nast beschäftigt habe.

Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler ging in seinem Grußwort darauf ein, dass Karikaturen heute leider auch dafür verwendet würden, rechtes Gedankengut in entsprechenden Publikationen zu verbreiten. Deshalb müsse jede und jeder gegen Hetze vorgehen, insbesondere in den Sozialen Medien.

Für Musik sorgten die Schüler der Kreismusikschule SÜW Theo Joulin (Klavier) und Mats Linden (Geige).

Besuchszeiten

Die Doppelausstellung „Thomas Nast – Kämpfer für Demokratie und Gleichberechtigung” und „Demokratie – Akzeptanz – Vielfalt – Fotoaktion im Landkreis Südliche Weinstraße” ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr zu sehen. Gäste der Ausstellung melden sich bitte zu den genannten Zeiten am Empfang der Kreisverwaltung und nennen ihr Anliegen, die Ausstellung zu besuchen.

Bildunterschriften:

1) Rund 200 Bürgerinnen und Bürger haben sich für die „Demokratie – Akzeptanz – Vielfalt – Fotoaktion im Landkreis Südliche Weinstraße” ablichten lassen. Foto: KV SÜW

Foto/Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße