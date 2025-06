Südliche Weinstrasse – Geburtstagsfest vor dem Kreishaus: Hunderte Gäste beim Kreisempfang 2025

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Rund 350 Gäste – sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Vertretungen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – waren am Pfingstsonntag der Einladung von Landrat Dietmar Seefeldt gefolgt. Gemeinsam feierte man den 56. „Geburtstag” des Landkreises Südliche Weinstraße. Während das Wetter tagsüber noch unbeständig gewesen war, bot der südpfälzische Himmel am Nachmittag Sonnenschein, sodass die Feier in entspannter Atmosphäre vor dem Kreishaus stattfinden konnte.

Der Landrat hieß die Gäste zusammen mit dem Ersten Kreisbeigeordneten Georg Kern, den Kreisbeigeordneten Uwe Huth und Werner Schreiner sowie den beiden Weinprinzessinnen der Südlichen Weinstraße, Jacqueline Dyck-Laux und Susanna Singer, herzlich willkommen.

Viele von ihnen nutzten die Gelegenheit, die aktuelle Doppelausstellung im und vorm Kreishaus zu betrachten. Derzeit sind Karikaturen von Thomas Nast, dem Kämpfer für Demokratie und Gleichberechtigung, und Fotos des Fotografen Thomas Brenner zu sehen. Über 200 Menschen aus dem Kreis haben sich für die Demokratie fotografieren lassen.

Demokratie im Fokus

Passend dazu stellte Landrat Seefeldt in seiner Ansprache die Verteidigung der Demokratie und ihrer fundamentalen Wertprinzipien in den Mittelpunkt. Er appellierte, dass wir in Deutschland und im Kreis SÜW auf unsere Sprache achten müssen und auf das, was in der öffentlichen Kommunikation von wem – und zu welchem Zweck – in den Mittelpunkt gestellt werde. Dem Pauschalisieren, Diffamieren und Dramatisieren müsse eine bessere Differenzierung in der Kommunikation entgegengestellt werden. Offensichtliche Widersprüchlichkeit und antidemokratische Grenzverletzungen sollten offen angesprochen werden, so Seefeldt, und es müsse im starken, trotz allem überaus handlungsfähigen System gute Politik für die Menschen gemacht werden. Er schloss sich der Forderung des Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Prof. Dr. Ulrich Reuter, nach einem Zukunftsplan an und sagte: „Wir wollen Zukunft gestalten. Wir wollen ein starker, handlungsfähiger Landkreis, ein Verfechter der Demokratie sein. Wo Menschen sich frei entfalten, sich Wohlstand erarbeiten können und aus Anstrengung heraus sozial gesichert sind.”

Viel Neues aus dem Landkreis

So berichtete Seefeldt im zweiten Teil seiner Ansprache von aktuellen Entwicklungen und Projekten des Landkreises, mit denen Zukunft gestaltet werde: bei millionenschweren Sanierungsarbeiten in den Schulzentren in Annweiler, Bad Bergzabern und Herxheim, mit der Unterstützung des Trifels-Gymnasiums Annweiler, mit der in Betrieb genommenen Photovoltaikanlage auf dem Verwaltungsgebäude des Wild- und Wanderparks in Silz und den noch geplanten, weiteren Anlagen an der Kreisverwaltung und auf der früheren Deponie Edesheim. In Sachen Mobilitätswende engagiere sich der Kreis mit der VRNflexline SÜW, neuen Busverbindungen zu Weinfesten, einem Radwegekonzept und mehr. Auch auf neue Entwicklungen im Bereich Katastrophenschutz, des Klinikums Landau-SÜW, zur Förderung für Kindertagesstätten und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ging der Landrat ein. „Das Engagement des Kreises ist also sehr vielfältig. Allerdings nicht, weil die finanzielle Ausstattung so toll ist, sondern trotz der angespannten Kassenlage”, fügte Seefeldt hinzu und appellierte: „Liebe Landesregierung: Bitte nicht nur in Wahlzeiten den Geldbeutel öffnen, sondern sorge für eine gerechte und dauerhaft ausreichende Finanzausstattung!” Die Demokratie verteidigen heiße für den Landkreis auch: handlungsfähig bleiben. „Sie können versichert sein, dafür gebe ich als Landrat, zusammen mit dem Kreisvorstand an der Spitze des Landkreises, mein Bestes: Wir werden Mittel, Wege und Lösungen finden, weiterhin Zukunft zu gestalten!”, sagte Seefeldt.

Genussvolles Rahmenprogramm

Das Ensemble „SÜW | Cuvée”, bestehend aus Thomas Weiland, Christoph Krzeslack, Mischa Becker, Johnny Rieger und Michael Hammer, alle Lehrer an der der Kreismusikschule Südliche Weinstraße, begleitete den Empfang und sorgte am Abend für so manches geschwungene Tanzbein.

Und natürlich kam auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz: Die Weingüter Ökonomierat Rebholz (Siebeldingen), Siegrist (Leinsweiler) und Friedrich Becker (Schweigen-Rechtenbach) schenkten edle Tropfen aus. Außerdem gab es Bier vom Göcklinger Hausbräu. Kleine Speisen kamen von Rebmann Catering aus Offenbach. Pfälzer Eis aus Pleisweiler-Oberhofen und Obst von Steegmüller Erdbeergärten aus Offenbach durften auch nicht fehlen. Kaffee und mehr reichte „Kamoa” aus Kirrweiler. Für die Deko sorgte das Blumenhaus Trauth in Herxheim. Die Veranstaltungsgesellschaft Landau – Südliche Weinstraße und die Gaumenfreunde Event GmbH unterstützten den Kreisempfang. Möglich war die Veranstaltung unter anderem dank Spenden der BBBank eG, der Sparkasse Südpfalz und der Thüga Energie GmbH.

Bildunterschriften:

1) Viel los war am Samstag vor dem Kreishaus beim Kreisempfang 2025. Foto: KV SÜW

2) Landrat Dietmar Seefeldt bei seiner Ansprache. Foto: KV SÜW

Quelle: KV SÜW